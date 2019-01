El ABC de 2018

El año 2018 tal vez no haya sido un momento de inflexión, pero contuvo varios hitos. Algunos de ellos pasaron casi inadvertidos, como los cien años del armisticio que terminó con la Primera Guerra Mundial en 1918 y que simbolizó el abrazo entre el presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel. La frágil paz europea que volvió a quebrarse un par de décadas más tarde con un conflicto aún mayor encontró a una Europa en franca crisis.



Las fuerzas globales pujan por nuevos equilibrios. China busca a toda costa una expansión que movilice su poderosa economía que ya muestra signos de inquietante escaso crecimiento. Estados Unidos abre una incierta guerra comercial con el gigante asiático con consecuencias para la economía mundial. Rusia busca afirmar su liderazgo internacional con un ojo puesto en Europa -la anexión de la península de Crimea y su defensa militar que han avivado el conflicto con Ucrania son prueba de ello-, pero también su impronta en Medio Oriente en la alianza con el gobierno de Siria, en América Latina los coqueteos con una Venezuela devastada por la crisis política y social.



En el plano político el viraje hacia posiciones de derecha e incluso de extrema derecha en Europa, Estados Unidos y América Latina parecen marcar el fin de una era definida por el progresismo, y aumentar las incertidumbres para los próximos años con nuevos escenarios y alianzas.



A

​Antel Arena: la polémica se abre



El 12 de noviembre de 2018 quedaba inaugurado el complejo Antel Arena, una de las obras más ambiciosas de los últimos años. La construcción que se levantó en lugar del antiguo Cilindro Municipal tuvo un costo el doble de superior al originalmente previsto: US$ 82 millones. En el centro de la polémica que se despertó desde la oposición quedó la figura de la ministra de Industria y Energía, Carolina Cosse, precandidata presidencial del Frente Amplio. El líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, interpeló a la ministra y cuestionó la reserva que se impuso a los gastos que superaron los 40 millones de dólares previstos inicialmente. La oposición cuestionó tanto la pertinencia de la obra ante la existencia de otras prioridades en materia de infraestructura, sobre todo para los sectores de educación y salud. Como ejemplo, se ha planteado la esperada reforma del Hospital de Clínicas, obra que requeriría una inversión del orden de los US$ 150 millones.

Antel Arena. Foto: Fernando Ponzetto.

B

​Bolsonaro sube y Lula en prisión





Brasil dio un giro histórico en las elecciones de este año al volcarse por el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro. Con el máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio “Lula” Da Silva en prisión, como cabeza de la trama de corrupción descubierta por Lava Jato, el ascenso del exmilitar se produjo de manera vertiginosa, sobre todo durante el último tramo de la campaña electoral donde, además, Bolsonaro fue víctima de un atentado. Con una extensa trayectoria como legislador, casi tres décadas en el Congreso, Bolsonaro cobró celebridad debido a estridentes declaraciones donde, por ejemplo se manifestó claramente a favor de la dictadura militar (1964-1985). De creencias profundamente católicas, Bolsonaro mantiene, empero, un estrecho vínculo con el extendido movimiento evangélico. Varios de los futuros integrantes de su gabinete son exmilitares, empezando por su propio vice.

C

​Campo en “pie de guerra”





El 23 de enero de este año tuvo lugar en Durazno la mayor e inédita manifestación de los productores rurales. Los “autoconvocados” -como se los conoció primero- acudieron exclusivamente con banderas uruguayas con un reclamo central basado en la competitividad, el reclamo de medidas contra el déficit fiscal, rebaja de tarifas, cambios en la política cambiaria, entre otros puntos radicalmente opuestos a la línea económica del gobierno frenteamplista. La movilización que congregó a miles de productores, pero también a comerciantes y servicios, fue la mayor que enfrentó la coalición de izquierda en sus tres períodos de gobierno. Si bien en el correr del año el Ejecutivo concedió algunas medidas a sectores del movimiento, la mayoría de los reclamos permanecen insatisfechos. Por este motivo el movimiento Un Solo Uruguay planea una movilización similar para el próximo 23 de enero de 2019, prácticamente con la misma plataforma.

Los autoconvocados sacudieron la siesta veraniega. Foto: Darwin Borrelli.

D

​Dantesco: ardió California





El mayor incendio del que se tenga memoria en el Estado de California dejó más de 1.000 personas desaparecidas, destruyó más de 12.000 viviendas, alrededor de 56.600 hectáreas fueron consumidas por las llamas. Los incendios forestales no son desconocidos en el norte de California, de hecho son habituales en los meses de junio (inicios del verano boreal), pero este año la baja humedad, los suelos extremadamente áridos luego de un mes de sequía y los vientos cálidos fueron el combo ideal para la expansión incontrolable del fuego que tuvo en jaque a los bomberos y servicios de emergencia del estado.

E

​Economía con luces amarillas





Al conocerse los datos del PIB tercer trimestre del año los analistas advirtieron “luces amarillas” de peligro en el horizonte. Dichos datos revelaron crecimientos en sólo dos sectores de la economía -el agro con un 3,9 %, el que más creció, y los servicios de transporte y comunicaciones con un 2%-, en tanto que el resto de los sectores experimentó una franca caída. El análisis de estos números reveló, asimismo, el acumulado de dos trimestres en caída para cuatro de los siete sectores analizados. También preocupa la cifra de empleos, en baja, así como signos generalizados de estancamiento. Hay pesimismo para 2019.

F

Faltan, pero no en la memoria





Este año se llevó también a figuras de primer orden en todos los ámbitos, tanto en el plano internacional como en el local. Kofi Annan, ex secretario de la ONU; Stan Lee, creador del mundo Marvel; Aretha Franklin; Dolores O’Riordan, voz de la banda Cranberries; Charles Aznavour; Omar Gutiérrez,; Renzo Teflón, voz de Los Tontos; la poeta Poldy Bird; Steven Bochco, histórico guionista de televisión; Stephen Hawking, genial físico británico; Bernardo Bertolucci, maestro del cine; John McCain, político estadounidense; V.S. Naipul, Nobel de Literatura; Nicanor Parra, poeta chileno; Philip Roth; George H.W. Bush; Tom Wolfe, periodista y novelista.

G

G20, cada uno se llevó algo





Los principales líderes del mundo reunidos en el G20 -juntos representan casi el 85% del PIB del mundo- se reunieron este año en Buenos Aires. Hubo grandes puntos de desencuentro, como el del cambio climático ya que Estados Unidos afirmó su retiro del Acuerdo de París. Pero hubo acuerdos en otros importantes renglones: infraestructura, educación, alimentos, energía, terrorismo, empleo. Entre los encuentros bilaterales, verdadera sal del G20, el más notable fue entre Estados Unidos y China donde se logró una tregua en la guerra comercial que inquieta al mundo. En ese marco Uruguay, solo logró un importante acuerdo con Japón para la venta de carne.

Mauricio Macri fue anfitrión durante la cumbre del G20 este año.

H

​Homicidios en récord histórico





Un homicidio por día es el número parcial en once meses de este año. La cifra supera el histórico del país largamente y acompaña un deteriorado cuadro de la seguridad pública. Buena parte de los homicidios se vincula a enfrentamientos entre delincuentes. Pero además se dispararon los índices en delitos violentos como la rapiña. En paralelo, pero estrechamente ligado al tema, el sistema carcelario atraviesa una severa crisis. Según cifras parciales este año van 22 muertes violentas, entre los que se cuenta el homicidio de un recluso a manos de un guardia. Actualmente hay 10.500 reclusos.

I

​Inundados: la crisis argentina





La crisis económica obligó a Argentina a acordar un programa de salvataje con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno de Mauricio Macri firmó un acuerdo con el organismo multilateral por unos 50.000 millones de dólares y, tras una revisión, la adición de 7.600 millones más. En el plano político el país se ha visto conmocionado por la revelación de la trama de corrupción que encabezaba la expresidente Cristina Kirchner y por la que fue procesada con pedido de prisión. Las anotaciones llevadas por el chofer de un alto funcionario (Los Cuadernos K) permitieron delinear el complejo mapa.

La crisis hace tambalear a la economía que pactó con el FMI.

J

​Juicio del siglo en Nueva York





Señalado como el mayor narcotraficante desde el extinto Pablo Escobar, el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera enfrenta el llamado “juicio del siglo” en la corte federal de Brooklyn, Nueva York. Tras ser extraditado a Estados Unidos el líder del Cartel de Sinaloa, de 55 años, enfrenta unos 11 cargos vinculados a delitos de narcotráfico y distintos crímenes. Las audiencias se llevan a cabo bajo excepcionales medidas de seguridad, que aún se aumentaron durante una de las audiencias de mayor tensión cuando compareció el narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “El Chupeta”, quien brindó un completo testimonio sobre sus vínculos con “El Chapo”.

K

​Khashoggi: un crimen horrendo





El 2 de octubre de este año el periodista saudí Jamal Khashoggi entró al consulado de su país en Estambul para realizar un trámite. Jamás volvió a salir vivo, ni entero. Con el paso de las horas comenzaron a surgir denuncias tanto desde el gobierno turco como de Estados Unidos sobre el asesinato del periodista opositor al régimen en Arabia Saudita. Los servicios secretos turcos aseguran tener grabaciones que prueban que el asesinato de Khashoggi fue consumado por agentes sauditas y en presencia del cónsul. Luego fue desmembrado y sus restos fueron retirados en secreto de la sede diplomática. Según los servicios turcos, el propio príncipe saudita Bin Salman monitoreó la ejecución.

L

​Letras grandes para Uruguay





La poeta Ida Vitale (95) obtuvo este año el Premio Cervantes de Literatura, el mayor galardón en lengua española que sólo cuatro mujeres habían obtenido antes. El llamado Nobel de las letras españolas había distinguido a Juan Carlos Onetti en 1980. En tanto, el músico Jorge Drexler obtuvo tres de los cuatro premios Grammy Latino a la mejor canción, grabación y álbum del año. Drexler había obtenido en 2004 el Oscar a la mejor canción por Al otro lado del río y se convirtió así en el músico uruguayo más laureado por la industria del entretenimiento.

Merecido reconocimiento para la poeta Ida Vitale. Foto: Ricardo Figueredo

M

​Migraciones cambian el mundo





Según datos de Naciones Unidas en 2017 hubo un total de 258 millones de migrantes en todo el mundo. La cifra ha venido en franco aumento desde el año 2000. Los mayores contingentes migratorios han provenido de África, pero este año fueron notorios los movimientos originados en Centroamérica. Honduras, Guatemala, El Salvador engrosaron gigantescas caravanas con millones de personas que intentan llegar a los Estados Unidos. El presidente Donald Trump militarizó la frontera para impedir su ingreso.

N

​Norte y Sur: las Coreas se reúnen





El 27 de abril de este año tuvo lugar un momento histórico: la reunión de los máximos líderes de Corea del Sur y Corea del Norte, naciones separadas desde el fin de la guerra que tuvo lugar entre 1950 y 1953. El encuentro entre el presidente surcoreano Moon Jae-in, y el líder norcoreano Kim Jong-un tuvo lugar en el lado austral del área de seguridad conjunta. La desnuclearización y la mejora de las relaciones entre ambos países fueron los principales temas del encuentro considerado como histórico y preámbulo de la paz definitiva.

Ñ

​Ñeris en la mira de la Policía





Más de una decena de operativos Mirador, casi 500 allanamientos, y varias decenas de personas formalizadas es por ahora el resultado de las medidas que durante este año llevó a cabo el Ministerio del Interior en coordinación con las fiscalías. El objetivo de estas operaciones fueron las organizaciones de narcotraficantes como Los Chingas que operaban en Casavalle y habían adquirido dominio territorial de la zona. La Policía con sus unidades especiales tácticas y de inteligencia actuaron bajo la supervisión directa del sociólogo Gustavo Leal, director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Los “ñeris”, como se denominan a sí mismos los marginales que se mueven en estos círculos, habían consolidado una trama de extorsiones, amenazas y comercio de drogas al menudeo en varias zonas de la ciudad. Los conflictos entre facciones rivales constituyen el 58% de los homicidios registrados este año.



O

Ominosa sombra de corrupción



​El 29 de mayo de este año la jueza de Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, procesó sin prisión a Raúl Sendic por abuso de funciones y peculado. El exvicepresidente, que había renunciado en setiembre de 2017, fue posteriormente inhabilitado por el Congreso del Frente Amplio del 15 de diciembre, decisión que también alcanzó al senador Leonardo de León. En tanto, a nivel de la oposición en el Partido Nacional se analizó el caso del director de Correos, Fernando Saralegui, acusado de gastar 1 millón de pesos en viáticos personales. Además prosigue el juicio al intendente de Soriano, Agustín Bascou.

Raúl Sendic. Foto: archivo El País.

P

​Perú en medio del escándalo





El expresidente Alan García fue la última de las figuras de primera línea acusadas de corrupción en Perú. García pidió asilo a Uruguay, pero finalmente se le denegó. Todos los presidentes peruanos desde 1985 están acusados de estos delitos, incluido el último presidente electo Pedro Pablo Kuczynski que debió dimitir y resultó procesado luego. El actual presidente, Martín Vizcarra podría quedar atrapado también en esta red si finalmente el fiscal general Pedro Chávarry cumple con sus reiteradas advertencias y abre una investigación sobre la gestión del mandatario.

Q

​Quiniela de candidatos 2019





Por primera vez con candidatura múltiple el Frente Amplio lanzó cuatro precandidatos: Daniel Martínez, Carolina Cosse, Mario Bergara y Oscar Andrade. El Partido Nacional, favorito en las encuestas, lleva a Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso, Enrique Antía y la sorpresa del año: el magnate Juan Sartori. En el Partido Colorado aún faltan definiciones, aunque se perfila Julio Sanguinetti, Ernesto Talvi y José Amorín Batlle. El Partido Independiente mantiene a Pablo Mieres y nuevos socios. El Partido de la Gente con Edgardo Novick y notorias adhesiones completan la quiniela de 2019.

R

​Rusiagate: la sombra de Trump





Las acusaciones de interferencia de Rusia en las últimas elecciones de Estados Unidos para favorecer la elección de Donald Trump fueron lanzadas por la Comunidad de Inteligencia de EE.UU. y dieron lugar a una investigación especial en marcha. Para la misma el Departamento de Justicia designó a un fiscal especial, Robert Mueller, exdirector del FBI. Según las investigaciones de varias agencias de inteligencia, la principal de ellas la CIA, aseguran que el propio presidente ruso Vladimir Putin monitoreó en forma personal estas operaciones. Muchos ven en la reciente decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas de Siria una medida claramente influida por los intereses del Kremlin.

S

​Sin salida: Maduro y Ortega





Los regímenes encabezados por Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua llegaron este año a su clímax. Cada vez más aislados, con altos niveles de represión, encarcelamiento, muerte y tortura de opositores, ambos regímenes han ignorado repetidos informes de organismos internacionales de Derechos Humanos que han denunciado una larga lista de atropellos y crímenes de este tipo. Hace pocos días el presidente Ortega expulsó a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a los que acusó de “injerencistas”.

T

​Tensión sindical del año





Los altos niveles de conflictividad tuvieron sus picos en el sector público y, sobre todo, en áreas de alta sensibilidad como la educación, la salud y los combustibles. Para hacer frente a las medidas sindicales en estos sectores el Ejecutivo se vio obligado a echar mano a sendos decretos de esencialidad. El pico fue el 22 de agosto con un paro general por 24 horas decretado por el Pit-Cnt. Una de las disputas más enconadas fue la que tuvo lugar en la enseñanza pública, que según un informe de la Universidad Católica concentró el 52 % de los conflictos en un año con Rendición de Cuentas.

El Pit Cnt llevó adelante una huelga general este año de alta conflictividad.

U

​Un solo camino: AUF en crisis





En julio de este año debían elegirse las nuevas autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La selección venia de un satisfactorio desempeño en el Mundial de Rusia, pero el escándalo estalló cuando el presidente y candidato a la reelección Wilmar Valdez presentó renuncia. Luego comenzaron a conocerse audios donde parecía surgir la aceptación de coimas. El caso pasó a la Justicia, pero la situación institucional derivó en una dura decisión de la FIFA que resolvió la intervención. Se designó al senador Pedro Bordaberry como interventor y el 30 de noviembre, al borde del plazo legal, se votó el nuevo estatuto.

V

​VAR de la polémica en Rusia





El Mundial de Fútbol Rusia 2018 marcó un punto de inflexión en la historia de los mundiales. La utilización del VAR (sigla en inglés de Video Asistant Referee) fue utilizada por primera vez en la historia por el árbitro uruguayo Andrés Cunha durante el partido entre las selecciones de Francia y Australia, en Kazán. En base a ello Cunha dictó un penal a favor de los galos. No fue el único hito del mundial en tierras eslavas. También por primera vez un equipo, la selección de Japón, clasificó a octavos de final por su fairplay. Una clasificación que dependía del partido que se jugaba en la serie de Colombia, que no alcanzó el puntaje.

W

Washington y Pekín enfrentados





La economía global asistió con temor durante todo este año a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. A mediados de año Washington impuso pesados aranceles sobre unos US$ 34.000 millones de importación de productos chinos. China reaccionó con aranceles sobre productos estadounidenses. Después de varios meses de amenazas cruzadas ambas potencias alcanzaron una tregua durante la reunión del G20 en Buenos Aires el pasado 3 de diciembre. El pacto entrará en vigor a partir del próximo 1° de enero para no imponer nuevas tarifas.

X

​Xenismo incierto: el Brexit





El xenismo es un extranjerismo que conserva su grafismo original. Tal el caso de la expresión Brexit, acople de las palabras “british” y “exit” (salida)en inglés. El abandono de la Unión Europea fue resuelto tras un referendum celebrado en junio de 2016. La primera ministra Theresa May asumió el compromiso de conducir el proceso de salida y a fines de noviembre logró un acuerdo con la UE que ha sido fuertemente cuestionado y provocó una de las mayores crisis institucionales en Reino Unido. El futuro es aún incierto.

Panorama complicado para Theresa May al frente del Brexit.

Y

​Ya no más: los pases en política





En abril de este año el entonces fiscal penal Gustavo Zubía anunció su renuncia al cargo. Dos meses después Zubía anunció su adhesión al Partido de la Gente, liderado por el empresario Edgardo Novick. El exdiputado del Frente Amplio, Gonzalo Mujica, anunció en abril su adhesión al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou. El diputado colorado Fernando Amado se coaligó con el Partido Independiente, al igual que el publicista Esteban Valenti y su esposa Selva Andreoli, de larga trayectoria en filas del Frente Amplio.

Z

​Zona de protestas: Francia





El movimiento de los “chalecos amarillos” surgió en octubre pasado con una escalada, cada vez más violenta, de protestas callejeras. La suba del combustible fue el desencadentante de la protesta que aglutina a miles de francesas, pero sin cabezas visibles ni una estructura muy firme. Las reinvindicaciones de los “chalecos amarillos” fueron ampliándose en sucesivas manifestaciones, sumando a la golpeada clase media que reclama mayor poder adquisitivo y exigen, incluso, la renuncia del presidente Emmanuel Macron. El mandatario galo se hallaba, precisamente, en la cumbre del G20 cuando tuvieron lugar las protestas más violentas en París y otras ciudades. Presionado por la ola de reclamos de una violencia inusitada Macron se vio obligado a ceder, no impuso el aumento a los impuestos sobre el combustible y lanzó varias medidas sociales, como el aumento del salario mínimo.