Tres en uno de Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar (1903 – 1987) ya era madura cuando en 1951 publicó Memorias de Adriano, su novela más famosa. Pero de adolescente era una poeta notable y de sólida formación humanística. Las tres novelas cortas reunidas en este volumen, Alexis o el tratado del inútil combate, El denario del sueño y El tiro de gracia, publicadas entre 1929 y 1939, son buena muestra del arranque, ya en nivel de excelencia, de una de las obras narrativas más interesantes del siglo XX.

Son textos de prosa fluida pero no acelerada, que reflexiona sin frenar el relato. En los tres hay personajes que dan algún tipo de combate y pierden, en lucha contra la dificultad de asumir lo que de veras son, no sólo en el terreno sexual. Alexis... tiene estructura de carta. En tono delicado y melancólico un pianista confiesa a su ex esposa, en quien ha engendrado un hijo, su homosexualidad previa al matrimonio. Es la más filosófica de las tres novelas, y muchas de sus frases son rotundas como aforismos. Es un texto valiente que deja claro que una sociedad debe pensar muy bien antes de imponer o prohibir modelos de conducta, porque nadie puede ser lo que no es.

El denario... se desarrolla en Roma en 1933. Una moneda de plata va de mano en mano entre los participantes y los testigos de un atentado fallido contra Mussolini. Es una novela desoladora donde casi todos los personajes se traicionan o se frustran a sí mismos. Es la más “coral” de todas. Merecen atención los personajes cínicos como el Dr. Sarte, o Angiola, esposa adúltera devenida exitosa actriz de cine.

El tiro de gracia se ubica en el marco de la resistencia contra los bolcheviques tras la Primera Guerra Mundial, destacando el triángulo amoroso y platónico entre Eric, un joven oficial alemán, su amigo de adolescencia Conrad, y su hermana Sofía, que se pasa al bando rojo y a la que Conrad deberá ejecutar. El texto es un largo racconto oral, en una noche de taberna, casi veinte años después de los hechos, en el que Eric revela no entender aún del todo lo ocurrido, ni quién es él mismo.

Al cierre del volumen se publican los prólogos de Yourcenar a las segundas ediciones de estas novelas, textos en los que se revela el profundo talento ensayístico de la autora. La traducción de Emma Calatayud refleja bien el ritmo y el tono de la prosa francesa original.

ALEXIS O EL TRATADO DEL INÚTIL COMBATE, EL DENARIO DEL SUEÑO, y EL TIRO DE GRACIA, de Marguerite Yourcenar. Debolsillo, 2017. Barcelona, 352 págs.