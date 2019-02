El testamento de las obsesiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Editorial Sudamericana regresa las siete conferencias que Jorge Luis Borges ofreció en el teatro Coliseo de Buenos Aires en julio y agosto de 1977, recogidas primero en la prensa, luego en discos y finalmente editadas por el Fondo de Cultura Económica en 1980, bajo el título Siete noches. Entonces regía la dictadura de Jorge Rafael Videla, Borges atravesaba un período depresivo, tenía problemas de salud y estaba especialmente incómodo con la distancia excesiva que le imponía el teatro, acostumbrado a los auditorios reducidos que convocaban sus presentaciones públicas desde que Victoria Ocampo lo alentó a vencer su timidez y se decidió a ofrecer charlas en modestos cenáculos de la provincia de Buenos Aires. Pero a mediados de los años setenta Borges ya era el escritor emblemático de Argentina y se había templado en el arte de seducir a los auditorios con el extraordinario hechizo de una informalidad cargada de ironías y agudezas.

El origen magnetofónico de los textos y su trabajosa revisión dio pie a una modesta lista de errores que esta edición no corrige, pero no atentan contra el atractivo de las disquisiciones de Borges sobre La Divina Comedia, las pesadillas, las historias de Las mil y una noches, el budismo, la poesía, la cábala y los dones compensadores de la ceguera. Borges rechazó la primera idea de publicarlas y cedió a la propuesta de su colaborador, Roy Bartholomew, unos años más tarde. Pese a que había quedado desconforme con aquellas conferencias, después de la revisión concluyó: “No está mal; me parece que sobre temas que tanto me han obsesionado, este libro es mi testamento”.

La memoria es un atributo que algunas personas vuelven portentoso en la recuperación de toda clase de episodios del pasado, pero en el caso de Borges se trata de la memoria de un lector; de un lector especialmente agudo y erudito, dotado de una memoria prodigiosa, capaz de ir delante, incluso, del hilo de sus pensamientos, como de hecho muestran estas conferencias nada abstractas y muy precisas en el recorrido por imágenes, recuerdos y valoraciones. Todas configuran un valioso testimonio de sus experiencias con los libros, de la felicidad alcanzada en la frecuentación de un puñado de temas, y de los amables consuelos con que sobrellevó la herida de su ceguera.

SIETE NOCHES, de Jorge Luis Borges. Sudamericana, 2018. Buenos Aires, 190 págs. Distribuye Penguin Random House.