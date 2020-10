El talento de Danielle McLaughlin

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para empezar a publicar no hay edad. Lo certifican autores como Daniel Defoe, Isak Dinesen, Donald Ray Pollock o Sam Savage, entre otros. Ahora llega la irlandesa Danielle McLaughlin, que publicó relatos cortos en The New Yorker, The Irish Times o The Stinging Fly y cuya edad es un misterio pero pasa los cincuenta pese a la juvenil foto promocional de su debut, Dinosaurios en otros planetas, cuya primera edición en inglés es de 2015. Once relatos de excepción traducidos ahora por la uruguaya Rosario Lázaro Igoa e ilustrados por “ca-teter” confirman la presencia de una voz que hace honor a la fórmula aplaudida y poco aplicada de “menos es más”. No es solo que cada historia contenga un conflicto bien definido, personajes trabajados a fondo y atmósferas genuinas. No se trata de grandes o impactantes historias, ni de un tono minimalista. McLaughlin aporta tensión sin importar de qué hable o cómo refiera la superficie o la profundidad de sus tramas y no se permite nunca la caída sentimental. Citando a Oscar Wilde, un personaje dice que sentimental es “alguien que desea tener el lujo de una emoción sin pagar por ella”. McLaughlin extiende un cuantioso cheque al portador.

En el primer relato una adolescente se venda los pies como parte de un trabajo de Historia para empatizar con los oprimidos, mientras su madre está pendiente de las “llamadas ungüento” de su esposo y de discutir con la profesora los contratos del aprendizaje, que en China y en cualquier lugar comportan dolor (“El arte del vendado de pies”). En “Todo sobre Alice” una mujer de más de cuarenta lleva una vida muerta. Aprovecha las vacaciones de su padre, con quien vive, para ligar con un hombre cualquiera, pero en el encuentro sale su historia previa, las culpas, obsesiones y miedos que gobiernan la vida. Se podría parafrasear el resto de los relatos (un ex amante alcohólico humillándose en una fiesta, un vendedor de pescado cobrándose una deuda, la embarazada que saca a pasear a su madre moribunda, la visita de una hija a unos padres que ya no duermen juntos, etc.) y sería imposible dar cuenta del modo en que McLaughlin los trabaja. Es más que un soberbio manejo de la elipsis y el detalle, es un generoso retorcimiento de capas sutiles que se atraviesan en direcciones impensadas. “Junto al río salpicado de garzas”, uno de los puntos fuertes, da una idea aproximada del estilo McLaughlin: la capacidad del protagonista de ver el bosque donde los demás solo ven los árboles es la misma de la autora. Ese don escaso ella lo tiene.

DINOSAURIOS EN OTROS PLANETAS, de Danielle McLaughlin. Ediciones Alter, 2020. Montevideo, 220 págs.