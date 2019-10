Samuel Johnson, Fernanda Melchor y un diccionario de la estupidez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matemático y divulgador científico, el italiano Piergiorgio Odifreddi (n. 1950) no tiene pelos en la lengua y cada vez que puede hace valer su prosa en favor del racionalismo y el sentido común. En este irreverente Diccionario de la estupidez (2016) pasa a cuchillo a mucho personaje famoso y mucha realidad establecida, definiendo -en función de su estupidez, vacuidad, sinsentido y peligrosidad- los conceptos escondidos detrás de numerosos vocablos: adulterio, costumbres, hinchada, extraterrestres, IVA, fuga de cerebros, ética, terrorismo, Moisés, Twitter, Mahoma, Facebook, Goethe y tantos otros. El resultado es una visión desconsolada de la humanidad que llama a la reflexión sobre lo que compramos sin discernir qué cosa nos están vendiendo y por qué. El libro se abre con un epígrafe de Johannes Brahms al abandonar una fiesta: “Si he olvidado insultar a alguien, le pido disculpas”.