Esos "raros" uruguayos

En 1966 el crítico Ángel Rama (1926–1983) acuñó el término "raros" para referirse a una corriente marginal de narradores uruguayos, caracterizada por apartarse del realismo del siglo XIX. Gabriel Sosa, prologuista de esta selección de cuentos que van desde lo fantástico a la ciencia ficción, pasando por el género negro e incluyendo hasta un cuento de pacto con el diablo, se hace eco de Rama para discutirlo en parte, y en parte darle la razón.

Pocos conceptos más ambiguos que éste de narrativa "rara", basado, más que en características comunes de estilo o temas, en la distancia con el realismo clásico. A un lector no uruguayo de ciencia ficción o de historias de fantasmas no le será tan fácil asumir que los veintiún cuentos de este volumen son la misma cosa. Es hora de deslindes, la "rareza" con respecto al realismo no basta como criterio clasificador. Cada una de las líneas dentro de "lo raro" debe ser entendida, estudiada y cultivada como una tradición autónoma, más o menos vigorosa, en el desarrollo de la narrativa uruguaya (sin que esto impida al autor cultivar alguno de estos registros "raros" y también el realista, como hizo Horacio Quiroga).

En cuanto a este volumen, y más allá de lo que se opine sobre el criterio de clasificación adoptado por el editor, los relatos que lo integran son de calidad muy despareja. Hay algunos de factura excelente como "La niña que convocaba a las gaviotas" de Horacio Cavallo, o "El hormiguero" de Henry Trujillo. También divertimentos eficaces como "Entre dos luces" de Mercedes Rosende, "El regreso del capitán rayo" de Pablo Dobrinin, o "El Gran y Más Enorme Cuento" de Lucía Rehermann, que no resuelve el problema de si Gardel es francés, argentino o uruguayo, pero deja claro que puede gustarle a los extraterrestres. Sin embargo, la mayoría de los relatos no alcanzan ese nivel. Hay, además, unas pocas erratas por descuido en la corrección.

GÉNERO ORIENTAL, de varios autores. Irrupciones, 2017. Montevideo, 224 págs. Distribuye Pablo Ameneiros