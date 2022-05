Un policial con intriga, crítica social y acción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porque La muerte tendrá tus ojos es la reedición de un buen policial negro de Mercedes Rosende, autora que se ha consolidado en el género. Tiene todo, intriga, crítica social, acción. Pero sobre todo una prosa que envuelve: “La cortina de la ducha era gruesa y opaca, no dejaba traslucir el interior. Tendría que acercarme, tendría que correrla. Respiré profundamente, traté de no pensar. ¿Por qué tenía miedo? Había revisado el resto de la casa, y no había nadie. Ningún peligro, nada que temer. La abrí de un tirón. La mitad de las argollas volaron por el baño, cayeron y se desparramaron, pero eso lo advertí mucho más tarde, dos o tres días después, porque en ese momento solo pude ver la cabeza limpiamente cortada por el cuello”. (Tusquets)