Los poetas y la pandemia (II)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pensar que la poesía no se modificará luego de esta puesta en el límite del ser humano puede parecer ingenuo. Veníamos practicando una escritura de acomodar el cuerpo, el cuerpo entró al poema después de un largo siglo ausente, volvió por sus fueros que se habían quedado en un cruce de sombras. ¿Cruce de sombras? Sí, antes de los migrantes pasaban por la página las sombras siempre anticipadas de lo que iba a venir. Escribir es un acto anterior. Anterior a qué: anterior al mismo escribir —luego uno va colocando tópicos : tiempo, muerte, pérdida, ausencia, finales fatales, según sea más o menos clásico— o descolocando: contingencia, eternidad caduca que nos dejaste hablando solos, vértigo, constelación, emancipaciones de los panes primeros cuando habíamos confrontado ya de cara al crudo real que no se multiplican ni insomnes —panes insomnes para ojos violáceos, violados por el hambre. Hubo, luego de las vanguardias, cuando los cuerpos tuvieron su lugar en el texto, entre el texto, en la sílaba, en la entresílaba del sexo que se abre según las vocales en su punto más laxo —la a brasileña es mucho más abierta que la a portuguesa, incluso la i cuando se atreve al grito en la Oda marítima de Álvaro de Campos que se volvió ejemplo expansivo de un expresionismo que ya había saltado la frontera, había cambiado como de especie, antes, mucho antes del murciélago al que buscan como futuro animal sacrificial muerto ya el chivo por su canto en desuso y porque la memoria se refundará luego del límite pandémico— un vaciamiento corporal del poema. Nadie discute A luta corporal de Ferreira Gullar —ni Augusto ni Haroldo ni Décio: el problema entre concretos y neoconcretos viene después. Pero había un vaciamiento corporal del poema, un recato que anunciaba un retroceso. Los sonetos sexuales de Enrique Lihn son excepciones. Lihn es Lihn y va a poner contra las cuerdas al cuerpo del poema. El poema pasó de estar allí a la metáfora: “el cuerpo del poema” es una metáfora del cuerpo real: el tuyo. Ningún poema es corporal. El cuerpo está o no en el poema, tiene o no lugar —el lugar-no de la poesía es una posición poética sin reversa. Tiene la reserva que ocupa una antigua gente libre —o que buscaba libertad—, nómadas en busca de emancipación como si eso fuera sombra de ombú con Artigas y Ansina y todo el exilio, antes que la libertad se redujera al espacio de la mente (una grieta, una abertura) porque ya lo dijo con toda claridad Jonathan Crary: el capital entró en tu sueño.