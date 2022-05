La poesía de Juan de Beatriz como voz íntima y personal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con Cantar qué, Juan de Beatriz (Lorca, España, 1994) fue el ganador del Premio Internacional de Poesía Emilio Prados en 2020. Sin timideces, con una sabiduría que asombra por su edad, Juan de Beatriz es capaz de usar como herramienta toda su tradición poética hasta convertirla en una muy profunda y muy íntima voz personal.

En una entrevista que le hicieron Javier Gilabert y Fernando Jaén dice: “En algún lugar dije que Cantar qué es un poemario escrito desde los bancales, por tratarse del paisaje que puebla mi educación emocional. Como bien señalas, existe una vena rural en el libro: leves giros verbales o variedades, que están necesariamente ahí para mostrar el singular color del habla murciana. Por supuesto, no deja de ser un libro de formación. Por lo que en él se recorren, vehiculados por el motivo del canto, los principales tópicos literarios. Un canto que, en cualquier caso, remite tanto al Cantar de los cantares, como a los trovos y parrandas de Lorca. Dos esferas culturales distintas, entre las que no veo diferencia. Me emociona cuando John Ashbery decía que todos sus poemas son poemas de amor. Esto no es solo una reflexión bella o citable, sino la comprensión de que la poesía es un puro abrirse a lo ajeno, a lo distinto, a lo Otro. En este sentido, mi libro es un darse a, un ofrecerse hacia qué”.

AUTOPSIA DEL POETA

Por más que yo me callo, el poema

a sí mismo se escribe

como a su aire.



Y a ver quién lo detiene.

No necesita nada a malas penas.

Para que pase

solo una voz al roce de las cosas

es necesaria.



Si en algo me equivoco,

ruego que me disculpen.



Mi empresa es

ordeñar la música celeste

plagiando a

cualquier ángel

su misterio,

cantar cada

silencio en su afonía,

morir en lo invisible.



Nadie me juzgue.

Tan solo estoy regando

—y hago que escribo—

un amor que rebrota,

pues tal era mi empresa:



multiplicar atónita esta lengua

que callan en nosotros las estrellas.



(de Cantar qué)

CANTAR QUÉ, de Juan de Beatriz. Pre-Textos, 2021. Valencia, 88 págs.