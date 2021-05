Pilar Quintana renueva las letras latinoamericanas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porque esta novela ganadora del Premio Alfaguara 2021 lleva adelante, con impecable maestría narrativa, la historia de una familia aquejada de un drama simple: no poder ser felices mientras son felices. Narrada desde la perspectiva de una niña de ocho años, Los abismos se interna en el corazón de un puñado de personas que hacen lo imposible por no mirar hacia adentro y vuelcan en el trabajo, el alcohol o las revistas de chimentos sus imágenes deformadas. Pilar Quintana confirma con este título su particular capacidad para engendrar historias sencillas que cautivan sin apelar a la trascendencia ni al efectismo. Una autora clave en la renovación de las letras latinoamericanas. (Alfaguara)