Algunas piezas de Idea Vilarino de niña a mujer

"Cortinita de cretona"

Cortinita de cretona

la que cubre mi ventana

que corro por la mañana

para dejar que entre el sol.

Cortinita de cretona

de flores rojas y verdes

que en los días en que sufro

tapa del cielo el fulgor.

Cortinita de cretona

que conmigo ríe y llora.

Cortinita de cretona,

la que tiene corazón.



(1931)



"Y a pesar de tus ojos"

Y a pesar de tus ojos no comprendes lo triste

de esperar soledades en un mundo repleto,

curvado como un junco derrotado y marchito,

de estarse así vacío, cerrado, mudo, quieto.



Yo vegeto en las horas sin gloria de mis tardes

y sueño en los silencios sin besos de mis noches

y espero, espero siempre no sé qué soledades,

no sé qué soledades sin besos y sin nombres.



Soledades, silencios de mi vida hacia adentro

simientes milagrosas del temblor de mis versos,

soledades, remansos sin luces y sin ecos,

selladas sobre el pozo de mi mundo secreto.



Y a pesar de tus ojos no comprendes lo triste

de esperar soledades en mi mundo repleto,

de esperar abrumado noches de soledades

sin caricias de manos ni ternuras de besos.



Yo no sé qué tristezas voy soñando vencida

por un mundo poblado de no sé que embriagueces

no sé qué soledades de lunas detenidas

frente a tus ojos mudos que ya no me comprenden.



(1937)



"Hombre"

Hombre:

antes de conocerte en tu envoltura

ya te había presentido.

Vagando entre mi parte de luceros

encontré tu camino.



Ahora

después de hallarme junto a ti

y tan lejos,

por las noches, tus ojos

vagan oscuramente por mis sueños

tan altos y tan hondos.



Tal vez tú ignores que es casi deseo

esa luz casi mística

ese fuego sin fuegos

de tu honda mirada metafísica.



Hombre:

Yo sé que nunca llegaré hasta tí

más que como a la estrella

porque estás tan lejano

tan lejano y tan alto como ella.



(Dedicado al poeta Emilio Oribe, que fue su docente de filosofía, y con quien más adelante tendría un vínculo amoroso. 1939)

"Tú, que estás solitario"

Tú, que estás solitario, lejano, triste y pálido,

que de día y de noche vas recogiendo estrellas,

que cimentas tu torre alta como ninguna

con cimientos tan altos como nunca se vieran.



Tú que sacas de día tierra roja y pesada

y en tus noches de pájaros dejas caer tus piedras

al abismo que abriste con tus manos delgadas

como flores sin pétalos armoniosas y eternas.



Tú que pareces hecho para mirar estrellas

o pensar junto al mar o vagar en silencio,

decir no sé qué cosas, oír no sé qué músicas

cortar no sé qué rosas, soñar no sé qué sueños.



Tú que eres una flor que un día dará un fruto

acabado y durísimo lo mismo que una perla,

y que vives al borde de todos los abismos

y los ves y no caes, los mides y no tiemblas.



Tú que está triste, pálido, solitario, lejano…



(Dedicado a Manuel Arturo Claps, 1941)

"La tarde es un océano"

La tarde es un océano bajo el sol que se esconde

en los últimos tonos y en los rayos más finos.

En el campo las tardes dan horas increíbles

y las noches embriagan como el más dulce vino.



El vasto campo curvo como una dulce fruta

se duerme en líneas lentas de mujer o de nido.

Flota una luz dorada, después pozo de estrellas,

sobre el agua dorada, después oscuro abismo.



De la tierra indecisa ascienden lentamente

una paz infinita y un silencio infinito.

Siento el ama pequeña como una flor silvestre.

En mí como en la tarde nada es definitivo.



(1941)



"El mar"

Tan lentamente el mar

tan arduamente,

El lento mar inmenso.

Tan largamente;

en sí,

cansadamente

el hundo mar eterno.

Lento mar

hondo mar

profundo mar inmenso.



Tan lenta y honda y largamente

y tanto

insistente y cansado ser cayendo

como un llanto pausado

sin fin

pesadamente

tenazmente muriendo.



Va creciendo sereno desde el fondo,

sabiamente creciendo,

lentamente, hondamente, largamente,

pausadamente

mar,

arduo, cansado mar,

padre de mi silencio.



(1942)