Especial 11/S de El País Cultural

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de la publicación el pasado sábado 11 de setiembre de un notable Especial sobre los atentados del 2001 realizado por un equipo de la redacción de El País, conmemorando los 20 años, vale la pena recordar este Especial publicado diez años antes por el equipo de El País Cultural, el 11 de setiembre de 2011. Contiene material intemporal que hoy tiene plena vigencia. En aquél número colaboraron Elvio Gandolfo, Juana Libedinsky, Daniel Mella, László Erdélyi, Álvaro Buela, Fernán Cisnero, Fernando García, Victoria Verlichak, Carlos Rehermann y Llàtzer Moix.

Se abordó la cobertura de la revista The New Yorker, la obra de Trevor Paglen, la literatura sobre la foto del hombre que se arroja al vacío de una de las torres conocida en inglés como The Falling Man, cómo los neoyorquinos abordan éste y otros hechos traumáticos de su memoria urbana, cómo viven la normalidad del día a día, el testimonio de un integrante del equipo de El País Cultural que en el justo instante de los atentados estaba volando a bordo de un avión entre Miami y Los Angeles, los ataques como espectáculo, la obra de Gabriel Orozco, la nueva arquitectura de la Zona Cero, y más.

El Especial del 11/S de El País Cultural No. 1135 va en adjunto en formato pdf.