Una oda a Keith Jarrett, el genio discreto del jazz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dos palabras son apropiadas para definir al tecladista Keith Jarrett, genialidad y discreción. Poco se ha escrito sobre su vida personal. El productor, crítico y musicólogo Wolfgang Sandner conoció a Jarrett cuando el pianista desarrollaba su carrera solista o en formato trío, luego de pertenecer a agrupaciones tan famosas como la de Art Blackey, Charles Lloyd o el propio Miles Davis. Fueron varias las charlas que tuvo con el tecladista. En una de ellas le contó el proyecto de esta biografía la que tuvo, al comienzo, el apoyo del músico. Pero una opinión muy elogiosa de Sandner sobre el famoso The Kölh Concert (El Concierto de Colonia) (1975), el álbum de jazz más vendido en la historia, molestó a Jarrett. El músico quitó su apoyo a este libro lo que no amedrentó al autor para seguir adelante. Varias obras se han hecho sin apoyo del biografiado. Shout de Philip Norman, biografía de The Beatles que no contó con el apoyo ni aprobación de los músicos ni del entorno de los fab four, es un buen ejemplo de cómo la distancia con los protagonistas a veces redunda en cierto acercamiento a la verdad.

Para Sandner solo interesa la obra de Jarrett. No es propósito del autor correr algún velo que muestre partes desconocidas de la historia del músico. Se dedica a estudiar y relatar las características técnicas y las emociones que habitan en muchas de las composiciones, improvisaciones, conciertos y álbumes que ha generado. La vida privada es apenas rozada en el libro. Algunos momentos de intimidad que se colaron en las charlas previas al distanciamiento son incluidos, pero siempre con discreción, en medio de la enumeración cronológica de la obra del músico. Esto hace que el texto en varios pasajes se vuelva denso y hasta reiterativo. Es difícil encontrar expresiones originales que describan cada interpretación, cada tema o cada concierto por más extraordinarios que sean. En algún punto del libro, el lector podrá recordar la frase, atribuida al guitarrista Frank Zappa, acerca de que “escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura”. Quizás el principal mérito de tanto esfuerzo por contar la música, sea generar en el lector la voluntad de volver a escuchar a Jarrett para experimentar emociones tan difíciles de trasmitir al papel. Para los admiradores del pianista, este libro, serio y riguroso, será bienvenido. Para los otros quizás sea mejor empezar por escuchar la obra de uno de los genios musicales del jazz del siglo XX y experimentar esas emociones a través de sus oídos.

KEITH JARRETT. Una biografía, de Wolfgang Sandner. Libros del Kultrum. 2019. Barcelona, 315 págs. Traducción de Richard Gross.