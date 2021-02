Un nuevo misterio de Louise Penny

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Louise Penny es una reconocida escritora canadiense. Sus novelas han sido traducidas a varios idiomas, en especial aquellas donde aparece el inspector jefe Armand Gamache, alter ego de Penny.

El largo camino a casa es una novela con aire francés que no sale de lo que se espera de la autora: un poco de ficción, algo de misterio, más una dosis de aventura. Esta vez el inspector Gamache parece que definitivamente se va a retirar de su puesto en la sûreté de Quebec. Por ello es que pasa sus días en Three Pines, un pueblo idílico atravesado por un río, en el valle de unas montañas cubiertas por densos bosques. En la cima de una de estas colinas el inspector se las pasa enfrascado en lecturas eternas, muchas veces acompañado por Clara Morrow, una vecina. Pero uno de esos días de mansedumbre Clara se percata que ha pasado un tiempo y ni rastros de su marido Peter, de quien había decidido separarse por un año. No porque la pareja ya no se amara, sino para darse ambos un respiro y así recomponer la relación. Abatida por la angustia, entonces, le pide al ex inspector que le ayude a encontrar a Peter. Él duda al principio, no solo del pedido, sino de que pueda volver a desempeñarse como en sus buenos tiempos. Al final termina aceptando.

Empieza la búsqueda, y de a poco queda claro quién es quién en el pueblo. Algunos de ellos (y ellas) se unirán al equipo de Gamache, formando un escuadrón disciplinado pero que nunca pierde su lado hedonista. Está el yerno del inspector, también policía de profesión. Y está la librera, y también la poeta, ambas amigas de la pareja separada. Clara se pone al mando del grupo, muy segura de poder encontrar a su hombre perdido.

Así empieza un camino por entre la aventura, el misterio… y el arte, pues tanto Clara como Peter son pintores (o pretenden serlo). La búsqueda pasa por París, Venecia, Florencia, y luego se mete por un recóndito pueblito escocés, para de nuevo cruzar el Atlántico, primero a Quebec y Montreal, hasta internarse en los confines del enorme río San Lorenzo. Siempre tras las huellas que va dejando Peter, una búsqueda que también interpela sobre las pulsiones del artista, entre lo cósmico, la musa, y algún otro artificio que poco aporta.

En resumen, una novela liviana pero efectiva para los amantes del género, a la que le sobran al menos cien páginas, y con un final de lo más abrupto.

EL LARGO CAMINO A CASA, de Louise Penny. Salamandra, 2020. Traducción de Patricia Antón de Vez. Barcelona, 473 págs.