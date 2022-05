Nuevo libro de Franco "Bifo" Berardi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Porque El tercer inconsciente, el nuevo libro del filósofo Bifo Berardi, es otro golpe al narcisismo humano. Si Galileo descubrió que la Tierra no era el centro del Universo, Darwin afirmó que no somos hijos de Dios sino descendientes de un mono, y Freud que el hombre no es dueño de nuestros actos sino que están dictados por el inconsciente, en este libro el filósofo italiano va un paso más allá y explora los efectos del trauma en el inconsciente (por Covid, guerra, capitalismo salvaje) y cómo éste incide en los afectos y en la capacidad de imaginar una política que construya comunidad. Bifo escribió este libro en plena pandemia tratando de sentar las bases de una fenomenología del trauma actual, y comprender mejor el pánico, la depresión y la psicosis. (Caja Negra)