Novela inédita de Walt Whitman

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Walt Whitman escribió Hojas de hierba durante más de treinta años. Publicó la primera edición en 1855, con doce poemas, y fue sumando nuevos a lo largo de doce ediciones, la última en 1891, poco antes de morir. Esa obra lo llevó a ser reconocido como uno de los padres de la literatura norteamericana y significó una revolución en el mundo de la poesía, pero también escribió crónicas, memorias, ensayos y dos novelas, una de las cuales fue descubierta hace dos años gracias a la investigación del estudiante de doctorado de la Universidad de Houston, Zachary Turpin.

El azar y la tenacidad guiaron al hallazgo. En los archivos oficiales del escritor, Turpin prestó atención el boceto de una trama novelesca y algunos nombres sueltos, garabateados en un cuaderno. Los buscó en los archivos de los periódicos digitalizados y dio con un anuncio del 13 de marzo de 1852 en The New York Daily Times, sobre una próxima publicación de la novela Vida y aventuras de Jack Engle en el periódico The Sunday Dispatch. Entonces Turpin solo contaba con tres nombres y uno de ellos era el de Jack Engle, lo que le permitió, junto a otras señas, identificar la autoría de Whitman, dado que la publicación por entregas en el viejo periódico —quedaba un único ejemplar, no digitalizado, en la Biblioteca del Congreso de Washington—, carecía de firma.

Unos años antes, en 1842, Whitman había escrito por encargo para un periódico Franklin Evans, el borracho, una novela ejemplarizante contra el abuso del alcohol. La escribió en tres días y la calificó como “podredumbre del peor tipo”. Es posible que Vida y aventuras de Jack Engle también respondiera a un pedido, pero en este caso no hubo aleccionamiento ni comentario alguno del autor. Engle es un joven vagabundo de espíritu luminoso, rescatado de la calle por un modesto matrimonio que lo presenta a un estudio de abogados para que aprenda leyes. Pero el abogado que lleva adelante el estudio es un corrupto absoluto y a partir de entonces el relato da una sucesión de giros de folletín que garantizan la acción sorpresiva, un tono naíf para describir a los personajes, buen humor y templadas ironías. La historia no le daría fama, pero completa el testimonio de su merecida y bien ganada posteridad.

VIDA Y AVENTURAS DE JACK ENGLE, de Walt Whitman. Ediciones del viento, 2017. Barcelona, 153 páginas. Distribuye Gussi.