Novedades sobre Francisco Franco

Enrique Moradiellos (Oviedo, 1961), historiador, docente y escritor, se especializa en la España del siglo XX. Este libro, decimocuarto que dedica a temas vinculados con la Guerra Civil, tuvo una primera edición inglesa en 2016. El propio Moradiellos advierto que esta edición española de Turner, más detallista, tiene una amenidad y un didactismo que el lector no especializado agradecerá.

En la introducción Moradiellos repasa los estudios sobre el Generalísimo Francisco Franco (El Ferrol, 1892–Madrid, 1975), distinguiendo los de intención militante —laudatoria o lapidaria— de los de mayor rigor historiográfico, publicados a partir de los ’80 tras la muerte del personaje. Esta introducción (y la biografía comentada final) serán muy orientadoras para quien desee profundizar en el tema.

Rigor no es neutralidad. Moradiellos no duda en calificar a Franco de dictador autoritario y cruel. Pero explica que en los años 30, con fascismos y autoritarismos en auge por toda Europa, la palabra “dictador” en labios ultraconservadores era un elogio y no un insulto.

En tres secciones (“El hombre”, “El caudillo” y “El régimen”) el autor se las ingenia para mantener la fluidez del texto, aunque enfoque varias veces a los mismos hechos, pero desde distintos puntos de vista. Es muy claro el peso que tuvo el catolicismo integrista y los años de guerra en el protectorado español de Marruecos en la formación del dictador. Se explica luego cómo Franco logró acaudillar el Movimiento Nacional, tener a raya a sus distintas “familias” ideológicas y, en un largo reinado sin corona, impulsar o permitir los cambios indispensables para mantenerse al frente del régimen, del que fue la pieza clave hasta la muerte. La discusión sobre si el franquismo fue o no fascista es a la vez apasionante y rigurosa.

En la introducción Moradiellos afirma que los españoles, tras casi cuatro décadas de franquismo, pactaron tácitamente olvidar, en el entendido de que la guerra había sido una lucha fratricida en la que ambos bandos tenían crímenes y desmanes en su haber. El revuelo provocado por la decisión de retirar los restos de Franco de su tumba en el trascoro de la Basílica de la Santa Cruz, en el Valle de los Caídos, parece desmentirlo. Pero también es posible que nuevas generaciones de españoles hayan decidido reabrir el tema en disputa.



Hay muy pocas erratas, que no dificultan seguir el texto.

FRANCO (ANATOMÍA DE UN DICTADOR), de Enrique Moradiellos. Turner, 2018. Madrid, 344 págs. Distribuye Océano.