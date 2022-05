Niall Ferguson y su teoría general de los desastres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porque Desastre, Historia y política de las catástrofes, no aborda lo obvio —las tormentas, los terremotos, las pestes— sino las respuestas que surgen de las comunidades humanas ante esos desastres. Se creyó que la naturaleza estaba dominada pero no, como acaba de ocurrir con la crisis del coronavirus. Las respuestas —a veces erradas, otras acertadas— le permiten a uno de los más famosos historiadores británicos de la actualidad, Niall Ferguson, elaborar una suerte de teoría general de los desastres exponiendo comportamientos obsoletos e ineficaces para resolver o minimizar esas crisis, sobre todo en los sistemas de gobierno anclados en sus burocracias poco resilientes. El enfoque no es sólo histórico, sino maravillosamente multidisciplinario, y muy ameno. (Debate)