Neil Gaiman, un viajero del tiempo

Cuando era pequeño, los adultos me advertían que no me inventara cosas, me advertían de lo que podía pasar si lo hacía. Pues bien, en lo que a mí atañe, lo que pasa es que uno viaja mucho al extranjero y no tiene que madrugar", comienza diciendo el exitoso Neil Gaiman (Hampshire, Inglaterra, 1960) en la introducción de esta antología. Los treinta relatos de Humo y espejos van desde la fábula clásica al relato medieval, de hadas o realista, y constituyen un mojón de referencia en la narrativa del autor.

En "El regalo de boda" una pareja lleva un matrimonio feliz hasta que descubren algo inquietante: alguien les ha regalado un libro que se completa de forma paralela a sus vidas con una historia de desgracias. Esa es la consigna principal de Gaiman: los mundos fantásticos, antiguos o modernos, coexisten con la realidad. Como en el cuento "Caballería", en el que Galahad, el hijo de Lanzarote, es contrariado una y otra vez por la señora Whitaker, una anciana que se empecina en no devolverle el Santo Grial, comprado en una feria de chucherías en pleno siglo XX. Otro relato fascinante es "El precio", un cuento que los amantes de los gatos comprenderán mejor que nadie. Gato Negro (el felino en cuestión) es capaz de absorber la maldad del mundo y combatir con el mismo diablo todas las noches para cuidar la casa de quienes lo rescataron.

Hay lugar para el terror al modo de Stephen King en "No preguntéis a Jack": un grupo de niños frecuenta una casona en la que descubren un juguete en un baúl. El juguete sonríe y espera. Y "Nieve, cristal, manzanas", que cierra de forma magistral el conjunto, cambiará para siempre la idea de Blancanieves que el lector ha tenido hasta el momento.

Pero la verdadera joya es "El estanque de los peces de colores y otros cuentos", el relato más extenso. El protagonista viaja a Los Ángeles a pedido de una productora que quiere llevar al cine una de sus novelas. Pronto descubre que lo interesante de verdad radica en la figura de Pío Dundas, un viejo que cuida el estanque de peces del hotel. Dundas es el archivo viviente de una historia alternativa del cine. Admira a una mujer que murió hace setenta años y conmueve al narrador con algunos de los secretos mejor guardados de ciertas celebridades. Se agrega un final de antología, con nudo en la garganta incluido.

Gaiman es un reconocido guionista de cómics. Entre sus múltiples obras figuran The Sandman (DC) y la excepcional novela American Gods (Premios Hugo y Nebula 2002), de la que se desarrolló una serie emitida por Starz en 2017.

HUMO Y ESPEJOS, de Neil Gaiman. Salamandra, reed. 2017. Barcelona, 393 págs. Distribuye Gussi.