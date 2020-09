La narrativa y sus trucos secretos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay quienes dicen que escritor se nace, y que el arte de narrar no puede enseñarse. Otros sostienen, sin negar que el talento sea necesario, que a escribir se aprende… escribiendo y a fuerza de llenar papeleras con páginas descartadas. Hay quienes creen que en este aprendizaje, además, es crucial la lectura de los grandes maestros, la charla con escritores más expertos, a los que se les puede pedir consejo o ir a sus cursos de escritura creativa.

Cómo piensan los escritores (Técnicas, manías y miedos de los grandes escritores), del británico Richard Cohen (Birmingham, 1947), se afilia a la última tesis del párrafo anterior. Si así no fuese, sería una incoherencia: además de esgrimista, Cohen es escritor y editor, por lo que tiene experiencia en dar consejos a escritores sobre cómo mejorar sus textos, como también recibirlos él mismo de sus editores en los textos de su autoría.

Recurriendo a ejemplos de la narrativa anglosajona y europea, salvo por la excepción de algún ejemplo tomado de Borges, estudiando a grandes maestros pero también a escritores más comerciales y masivos —como por ejemplo Rex Stout, el autor de las novelas del detective Nero Wolfe— Cohen desarrolla con claridad una idea muy sencilla: no hay recetas para escribir una buena novela, pero sí existen técnicas, o trucos, como prefiere llamarlas, que los grandes escritores han desarrollado y que al escritor novel le haría bien conocer, no para aplicarlas de modo servil, sino para evitar la ruina de buenos proyectos narrativos que caen en errores tontos.

Con estilo ágil y claro, este libro repasa las piezas de la estructura novelística, desde el inicio al final, pasando por la elección del punto de vista narrativo y la construcción de los personajes, en base a las opciones tomadas por distintos autores. Aporta mucho el cotejo entre distintas versiones de un mismo texto, porque muestra el trabajo fino de la corrección, y los buenos frutos que puede dar.

Para el lector sin aspiraciones de novelista el libro resultará ameno: le hará revalorar la destreza técnica en algunos libros que haya leído, pero además le aportará el dato de una veintena larga de autores que disfrutaría leer. El diseño, como todos los de Blackie Books, es moderno, agradable y original. La edición muy cuidada: el texto tiene apenas una errata.

CÓMO PIENSAN LOS GRANDES ESCRITORES, de Richard Cohen. Blackie Books, 2019. Barcelona, 328 págs.