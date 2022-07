El mundo de aquellas pacifistas, por Yvette Trochon

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La docente e investigadora Yvette Trochon (Montevideo, 1943), viene trabajando el tema de la mujer, entre otros. En Las pacifistas en un mundo de catástrofes (1914– 1945), la autora da un panorama del pacifismo feminista —siempre documentada— y lo enmarca en las tensiones de la primera mitad del siglo XX. Es un libro claro y ameno, útil al especialista y accesible para el lector medio.

Al exponer la evolución del pacifismo femenino, la autora hace algunos deslindes. Hubo importantes pacifistas varones, así como también feministas pro bélicas que apoyaron a sus gobiernos en la Primera Guerra Mundial, como forma de lograr el voto femenino. Hubo pacifistas moderadas, radicales —como la británica Vera Brittain (1893–1970), enfermera en la Gran Guerra, que en la Segunda, tras ser bombera voluntaria bajo las bombas nazis, condenó los bombardeos aliados sobre civiles alemanes— y radicalísimas, que sostenían que ni como enfermeras debían participar en la guerra. La autora muestra que, aunque el reclamo femenino por la paz no fue oído por los beligerantes, en los “Catorce puntos” del presidente Woodrow Wilson, sobre los que se fundó la Sociedad de Naciones tras el armisticio de 1918, hay ecos del I Congreso Internacional de Mujeres (La Haya, 1915).

Es orientador el estudio de Trochon sobre la deriva del pacifismo de entreguerras. Ante el nazifascismo muchas pacifistas adhirieron a la idea de que puede haber guerras justas: con Hitler no se podía dialogar. También aporta su estudio del “pacifismo” soviético, que tras el pacto con la Alemania nazi en 1939, y las agresiones de la URSS a Polonia, Finlandia y las repúblicas bálticas, mostraron que era oportunista.

En el Río de la Plata Trochon echa luz sobre la médica, socialista, feminista y pacifista Alicia Moreau de Justo (1885–1986. Como también la constante acción, nacional e internacional, tras los mismos ideales, de su colega uruguaya Paulina Luisi (1875–1949), quien entre otras cosas integró la delegación uruguaya a la Liga de Naciones, no sin disgusto de sus pares varones. Hay un par de erratas —León Tolstoi como dramaturgo, no como novelista, y situar la localidad belga de Ypres al norte de La Haya, cuando está al sur— que no quitan valor al libro. Pero deben ser corregidas al reeditarlo.



LAS PACIFISTAS EN UN MUNDO DE CATÁSTROFES (1914 – 1945), de Yvette Trochon. Fin de Siglo, 2021. Montevideo, 364 págs.