Mumford sabía que las máquinas (y hoy los algoritmos) no tienen la culpa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hay una idea que, por reiterada, parece verdad. Dice que la máquina apareció con la revolución industrial, y que así determinó la vida de todos y para siempre. Que lo mismo ocurrió más tarde con la computadora. Pero es una idea falsa. Para desarmar esta falacia un escritor trabajó a lo largo de seis décadas. Se llamó Lewis Mumford (1895-1990), y caminó por el difícil pretil que corre entre numerosas disciplinas sin casarse con ninguna, desde la literatura a la filosofía, pasando por la ciencia, la historia y la arquitectura. Así voló libre, ató cabos y dijo que no fueron las máquinas sino las decisiones morales, económicas y políticas las que determinaron nuestras vidas. Publicó numerosos libros, fue un divulgador activo, y también periodista, iniciando una gloriosa tradición de crítica en arquitectura y urbanismo desde las páginas del prestigioso The New Yorker, tarea que sigue haciendo escuela, a pesar de que jamás pisó un aula en una facultad de Arquitectura. Quienes lo leyeron —sobre todo los arquitectos— hablan de él con admiración y agradecimiento.

Su obra viene siendo reeditada en bellas y cuidadas ediciones para el lector en español por la editorial Pepitas de calabaza. Entre ellas destaca una de sus obras más importantes, Técnica y civilización, de 1934. Los lectores familiarizados con la obra de Mumford recordarán la edición de editorial Alianza de este libro, de 1971, con traducción del inglés a cargo de Constantino Aznar de Acevedo. Esta edición de Pepitas se apoya en esa traducción, que es revisada por Emilio Ayllón Rull. El producto es una escritura que fluye nítida, actual y directa, una lectura accesible al gran público que hace honor a ese genio que fue Mumford.

El autor rastrea el vínculo entre hombre y máquina a lo largo de los últimos mil años. Sí, leyeron bien, la relación no empezó con la Revolución Industrial o con James Watt (algo que, claro, desplaza a los ingleses del foco, un golpe a su ego). Para Mumford no importa tanto la máquina es sí, por su capacidad para producir y aliviar las cuestiones arduas de la vida. Ella es, en realidad, una manifestación de la espiritualidad, la sensualidad, y la capacidad del ser humano para conectar con la naturaleza y su entorno. No todo es conquista y control; hay un abanico de motivaciones que subyacen, incluso devoción religiosa o satisfacción estética en la ciencia y la ingeniería, que no pueden ser soslayadas si se intenta comprender el fenómeno en toda su complejidad.

Para Mumford hubo una larga preparación cultural previa que hizo posible los éxitos de la máquina en la Revolución Industrial. Uno de los momentos más memorables de Técnica y civilización está en el relato de la relación entre el monasterio medieval y el reloj. En aquellos fríos y oscuros recintos sagrados la vida espiritual estaba dividida en unidades de tiempo, lo que se conocía como unidades canónicas. El monje, acicateado por su devoción, seguía ese ritmo para estar más cerca de Dios. Si respetaba esos límites de tiempo mejor que otros monjes, más cerca estaba. Vieron que hacían falta dispositivos para mejorar la medida del tiempo. Aparecen, entonces, los primeros relojes confiables. Según Mumford los monasterios de la Europa medieval “contribuyeron a dar a la empresa humana el latido regular y colectivo y el ritmo de la máquina; pues el reloj no es simplemente un medio para controlar las horas, sino también para sincronizar las acciones de los hombres”. Solo los benedictinos tenían 40.000 monasterios en toda Europa. Lo mismo pasó con el vidrio, que “contribuyó a enmarcar el mundo: permitió que determinados elementos de la realidad se vieran más claramente y concentró la atención en un campo más definido: el que quedaba delimitado por el marco”.

Su validez, hoy

La cuestión, con Mumford, es su vigencia, qué utilidad tiene hoy para entender a las computadoras y su influencia en la vida actual, alimentadas de forma polémica con datos íntimos de las personas por bots, cookies y otras tecnologías espías y que, a partir de allí, dirige atenciones, anticipa actos y moldea voluntades mientras merodea como un dron en los smartphones. Siguiendo a Mumford, cabe preguntarse si son nuestras decisiones o son los algoritmos los que determinan nuestras vidas.

Técnica y civilización ofrece herramientas para lidiar con los problemas éticos que plantea el uso actual de la tecnología. Escribió Mumford en 1934: “Las máquinas automáticas pueden conquistar un terreno cada vez mayor en la producción básica. Pero deben estar contrapesadas por el papel que las artesanías manuales y mecánicas han de desempeñar en la educación, el esparcimiento y la experimentación. Sin lo segundo, el automatismo acabará siendo una plaga para la sociedad, y su existencia futura estará en peligro”.

TÉCNICA Y CIVILIZACIÓN, de Lewis Mumford. Pepitas de calabaza editor, 2020. La Rioja, 646 págs.