La mujer en Japón y la literatura que denuncia el machismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se acaba de reeditar en su versión íntegra y acaso definitiva El libro de la almohada (Makura no Sôshi), de la escritora japonesa Sei Shônagon, que actualiza cuestiones de género en una cultura que no ha tratado bien a las mujeres. Se repite, sin certeza, que la autora vivió entre 966 y 1017/1025 d.C., y la nueva versión se presenta bajo la esforzada —diría monumental— traducción de Jesús Carlos Álvarez Crespo. Traductor que además tuvo a su cargo el prólogo, las notas y los sendos apéndices que acompañan esta bellísima edición, complementada con un glosario cultural ilustrado.

Se trata de un libro que cuenta desde hace mucho con el estatuto de clásico o, mejor dicho, de obra maestra de la literatura universal, unánimemente considerada así por su carácter fundacional dentro de la literatura japonesa en particular, de modo que ya ha corrido mucha agua bajo el puente de sus lecturas.



Escrita en el esplendor cultural del Japón imperial, durante el período Heian (794-1185), bajo el dominio de Fujiwara no Michinaga (966-1028) y posteriormente de su sucesor, el emperador Ichijô (986-1011), El libro de la almohada —junto con la primera novela japonesa que conocemos, La historia de Genji de Murasaki Shikibu—, establece un antes y un después en cuanto a la participación y protagonismo de las mujeres en la literatura del país y de la época, ya que a partir de la evolución del ideograma chino hacia la escritura fonética, y de la poesía hacia la prosa, las mujeres comienzan a hacer uso de manera exclusiva de géneros de ficción como el diario y las memorias, por tener un acceso restringido al estudio del idioma chino, en poder de los varones.

El resultado es un proyecto de escritura de un valor insólito, por su espesura, por su extensión, por su hibridez discursiva, por la lucidez de su estilo, por los tópicos en los que se detiene y también por el legado que supone para la posteridad el conocer de primera mano la voz de una consejera —o ayudante de menor rango— de la emperatriz Teishi (Sadako) (976-1001). Es la visión de mundo de una mujer sumamente culta, con mucho sentido del humor, que logra plasmar sus predilecciones y gustos en una especie de cuaderno de notas privado que hoy guardaríamos en la mesita de luz, y en el que la autora consigna y combina observaciones sociales (que abarcan desde la vestimenta hasta la descripción de la fauna o de la arquitectura), con emociones que encuentran su salvoconducto en poemas, aforismos, reflexiones, y cuya orientación se dispersa en torno al trabajo con el fragmento. Un libro excelente, que no solo vale la pena leer, sino atesorar.

EL LIBRO DE LA ALMOHADA, de Sei Shônagon. Satori, 2021. Barcelona, 410 págs. Traducción de Jesús Carlos Álvarez Crespo.