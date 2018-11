Es una novela insumisa y feroz, escrita por el crítico literario y cinematográfico Juan Andrés Ferreira (Montevideo, 1978) con rigor y adrenalina de sobra como para no dejar a nadie indiferente. En la afiebrada mente de Werner, un escritor tomado por una mezcla de inspiración, voluntad y genio llamada “el vapor”, puede ocurrir y de hecho ocurre de todo. Ambientada en Salto, Mil de fiebre no se ahorra nada (asco, ternura, morbo, crítica, sorpresa, información, psicosis) y no parece uruguaya, o sí, pero escrita por un David Foster Wallace nativo, inmerso en la tecnología y dotado de un léxico brillante, un metadiscurso jugoso y múltiples estrategias narrativas. (Literatura Random House)