El mejor libro del año

Llegó en silencio, a mediados del 2019, como uno más de la larga lista de libros que se han ido traduciendo de Vasili Grossman, el gran autor judío ruso de la era soviética, también periodista y traductor, que fue muy vigilado por el régimen y llevado a un ostracismo que duró hasta su muerte en 1964. Pero no es uno más: es el último libro que escribió, que no pudo ver publicado, y que relata a modo de crónica su viaje a Armenia y su estadía de dos meses, tras el encargo de traducir una novela del armenio al ruso, justo él que no sabía armenio.



Que el bien os acompañe es una crónica que deviene literatura, y que lleva al lector por la entonces lejana república soviética, por sus contradicciones pos estalinistas, sus habitantes, su cultura, su historia y su geografía, esa que vio arribar al Arca de Noé luego del diluvio, porque Armenia también es bíblica.

La clave está en la escritura, en las frases concisas que ilustran un mundo, un carácter, una época, o desanudan un entuerto histórico. Es un libro cuya palabra enamora, que fue censurado porque describía el antisemitismo de algunos armenios, y también por clamar por la libertad y la necesidad de recuperar al individuo, a pesar del totalitarismo imperante en la URSS.

A su vez el libro nos acerca hoy, 60 años más tarde, a nuestros armenios, a nuestros judíos, y a todos los diferentes que son como uno. Pero sobre todo al inmigrante, al de ayer, al de hoy, y al que está por venir. (Galaxia Gutenberg)