Martín Otheguy y más

Relatos

EL INVIERNO ES UN LOBO QUE VIENE DEL NORTE, de Martín Otheguy. Fin de Siglo, 2021. Montevideo, 175 págs.



Doce relatos del uruguayo Martín Otheguy (n. 1978) conforman este volumen desparejo pero prometedor, con historias sobre y para niños —hay incluso una reformulación de Caperucita Roja— pero enfocadas por su complejidad hacia un lector adulto, capaz de leer entrelíneas las alusiones a Melville o Poe, entre otras. Las historias bordean el fantástico: vecinos psicópatas y gatos vengadores; familias aquejadas de maldiciones por promesas incumplidas; comercios que desaparecen dejando pistas de interpretaciones delirantes; conversaciones con seres imaginarios. Otheguy presenta relaciones familiares bajo una óptica que desafía al realismo, evade la sensiblería y procura el rigor narrativo, que casi siempre consigue.



Ensayo I

¿QUÉ HACEMOS AQUÍ?, de Marilynne Robinson. Galaxia Gutenberg, 2020. Trad. de Vicente Campos. Barcelona, 317 págs.



Novelista y ensayista estadounidense (Idaho, 1943), Marilynne Robinson es también una tenaz conferencista. Se queja de la pérdida del legado humanista en Occidente, de la devaluación del espiritualismo, el abandono de la religión y la creciente adoración al cientificismo. Revisiona en alguna medida la historia estadounidense (si bien habla en términos superelogiosos de Obama), y destaca la importancia del puritanismo. Su estudio de la familia de Emily Dickinson es uno de los puntos altos del libro.



Ensayo II

LA GUÍA DEL ZOÓLOGO GALÁCTICO, de Arik Kershenbaum. Debate, 2021. Trad. de Joaquín Chamorro. Barcelona, 362 págs.



Dedicado a su perro y a su padre (en ese orden) este libro tiene un subtítulo que engancha: “Lo que la fauna terrestre revela sobre la vida extraterrestre”. Parte, pues, de la premisa de que hay vida extraterrestre, y se propone “demostrar” que esos aliens no se parecen en nada a los híbridos terroríficos de la industria del entretenimiento. Kershenbaum es un zoólogo de Cambridge especialista en comunicación animal (de hecho, confiesa que habla con las arañas) que sostiene que por más que los ET sean distintos a nosotros en tamaños y formas no pueden ser muy diferentes en cuanto a su forma de moverse, alimentarse y unirse en sociedades. Su apuesta no convence, pero entretiene.