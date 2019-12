Marc Augé, Fidel Sclavo y Carla Guelfenbein

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Novela de Carla Guelfenbein

LA ESTACIÓN DE LAS MUJERES, de Carla Guelfenbein. Alfaguara, 2019. Barcelona, 141 págs.



Conocida por sus novelas de corte sentimental y ganadora del Premio Alfaguara 2015 por una de ellas (Contigo en la distancia), la chilena Carla Guelfenbein (n. 1959) aborda de nuevo el mundo femenino en La estación de las mujeres. La historia de varias, protagónicas unas, secundarias otras, algunas ficticias y otras reales (por ejemplo Doris Dana, pareja de Gabriela Mistral), se entrecruza en episodios que ocurren en 1946/48 y 2011 con distintos narradores y enfoques, en una trama que resulta algo confusa hacia el final. Igual la novela se sostiene por la fuerza de sus personajes, sobre todo la protagonista, Margarita, sumida en la cincuentena y en un matrimonio gastado. Crisis conyugales, suicidios por amor, desapegos dolorosos, desapariciones y búsquedas de identidad son los elementos sobre los que trabaja Guelfenbein. No cae en el aburrimiento ni en la pedantería de mucha novela de ambientación “universitaria”.

Conferencia de Marc Augé

EL PORVENIR DE LOS TERRÍCOLAS, de Marc Augé. Gedisa, 2018. Tr. de Albert Berenguer. Barcelona, 108 págs.



Hay un cambio de escala en el mundo y el desarrollo tecnológico está enmarcado en una lógica consumista que potencia la alienación. Así lo plantea el antropólogo francés Marc Augé (n. 1935) en El porvenir de los terrícolas, afirmando que nos encaminamos a una era planetaria con tres clases sociales: poderosos, consumidores y excluidos. Internet expande información pero a la vez crea una ilusión de ubicuidad, instantaneidad y permanente contacto que no es tal y el hombre sigue solo en un universo donde el escándalo de la desigualdad campea, por más democracia que haya. El pronóstico de Augé es oscuro y coloca en la educación el único y posible cambio de marcha. Este libro surgió a raíz de una conferencia dictada en Turín en 2013 y aunque es interesante resulta desparejo en algunos tramos.

Textos de Fidel Sclavo

YO SOY EL QUE NO ESTÁ, de Fidel Sclavo. Banda Oriental, 2019. Montevideo, 151 págs.

El libro se iba a subtitular “Datos para una enciclopedia de lo que no importa” y aunque lo han definido como su primera “novela” —y pese a que esa definición es cada día más laxa— lo que en puridad es, es otra cosa. Colección de anécdotas privadas, sentencias de artistas, evocaciones nostálgicas y críticas, reflexiones sobre la vida, viñetas graciosas o amargas, retazos de biografía: Yo soy el que no está es, sobre todo, el desnudo, emotivo y también irónico registro de un artista sobre el tiempo que pasa y las cosas que deja. Nacido en Tacuarembó en 1960, Fidel Sclavo es artista plástico, reconocido dentro y fuera de fronteras, y en esta apuesta minimalista dibuja con palabras, para un lector atento y no apurado, datos íntimos y universales que importan.