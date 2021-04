Manuel Jabois con ojos de niño

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es novedoso lo que se cuenta en esta novela del periodista Manuel Jabois, tampoco la forma. Pero como la novedad no es una virtud en sí misma, hay mucho en Malaherba que puede destacarse y que permite el disfrute y la reflexión. Un niño en Galicia en los 90. Sus padres, su hermana, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de la escuela. En apariencia no sucede nada. Pero sería muy torpe afirmar que a niños y niñas de entre diez y trece años no les está pasando nada. Más allá de la historia y su trama, que va a derivar en algunas vueltas de tuerca interesantes, lo rico de Malaherba son los descubrimientos que los niños hacen en determinado momento de su vida y que significan la puerta de salida del mundo de fantasía y la entrada al mundo de los adultos, al que los niños ingresan sin quererlo, mucho tiempo antes de que estén preparados.

Para que este recurso tome fuerza, se vale de una prosa que juega con la narrativa de los niños, en cuanto a forma y contenido. Digresiones ilógicas, un fluir torrencial, una visión sesgada de los hechos, poco manejo de la información. El niño no sabe nunca lo que pasa, lo vive, lo descubre, y el lector lo descubre al mismo tiempo. En este sentido se podría mencionar otra novela, publicada en 2018, del escritor mexicano Daniel Saldaña Paris, titulada El nervio principal, donde el juego entre el personaje infantil y la verdad de los hechos es el mismo.

Así es que ante los ojos del niño, y del lector, se abre un mundo donde los adultos son casi todos patéticos e infelices, la escuela es una fábrica de monstruos y un lugar de abuso y violencia, los niños son más crueles de lo que parece, las expectativas de los padres son dañinas para los hijos, y el tema más enigmático para esa edad, el misterio mayor tiene que ver con el mal llamado despertar sexual. De este modo Malaherba termina siendo una novela de iniciación, del descubrimiento del cuerpo propio y del cuerpo ajeno, sin las distinciones y los prejuicios, sin las trabas y los traumas con que el mundo adulto vive su sexualidad. Estas búsquedas en lo literario las hemos tenido muy cerca, ya que en la primera década de este siglo, autores como Dani Umpi han experimentado con la sexualidad desde la niñez.

Malaherba es una novela interesante, que se enmarca en una tradición más amplia y que da cuenta de una narrativa sutil y fluida, de un dominio de los climas y los hilos del discurso, sin golpes efectistas ni transgresiones innecesarias.

MALAHERBA, de Manuel Jabois. Alfaguara, 2019. Madrid, 192 págs.