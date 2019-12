Luces y sombras de Elvis Costello

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alguna vez Declan Patrick MacManus, más conocido por su nombre artístico Elvis Costello, dijo que quizás en el futuro sería recordado por ser el músico que escribió y grabó temas con Paul McCartney, y por ser el intérprete de la canción “She” de Charles Aznavour en la exitosa película Notting Hill (1999) dirigida por Roger Michell. Acaso para contradecir ese futuro, Costello resolvió publicar sus memorias de casi ochocientas páginas, nominada al Grammy en 2017 en su versión audio libro. El objetivo fue contar todo lo que pudiera de su vida, con la música como hilo conductor

La relación con su padre Ross McManus, trompetista y cantante de jazz que integró la banda de Joe Loss y desarrolló su carrera cantando en pubs y cabarés, marca el inicio de la fascinación. El autor optó por no respetar un relato cronológico de sus días. En un mismo capítulo habla de alguno de sus éxitos cuando surgió en forma estelar dentro del movimiento punk y new wave con su banda The Attractions, salta a la Primera Guerra Mundial para contar las peripecias de su abuelo irlandés, y vuelve al presente. El relato se complementa con letras de sus canciones traducidas en pie de páginas e intercala la génesis y objetivos de algunos de esos temas. De ser el prototipo de estrella pop, sus raíces lo buscaron y su relación con músicos de otras generaciones hizo de Costello un artista original, ecléctico y admirado por el público y sus colegas.

Las anécdotas suelen resultar importantes para quien las protagonizó pero pueden no serlo tanto para el lector. El objetivo de no dejar nada de su historia sin contar hace que, a veces, el relato quede en la superficie. Sus uniones artísticas con Paul McCartney y Burt Bacharach, que se transformaron en hitos en la historia de la música, son relatadas en forma amena pero dejan gusto a poco. También sus encuentros con otros grandes de la música como Johnny Cash y Bob Dylan. Es en las historias mínimas de su familia, en el reconocimiento algo tardío a su madre Mabel, en las emotivas historias de su infancia, el ambiente en que creció y en la búsqueda de sus raíces donde la historia se vuelve más emotiva y profunda. Costello es uno de los grandes músicos nacidos en el siglo veinte que permanece como un autor con voz propia y que ha dejado una larga huella gracias a su obra. Amante de su profesión, fue anfitrión del excelente Spectacle donde entrevistaba a músicos con los que tocaba al final del show en un programa que se extraña, demostrando sus múltiples facetas como artista.

Los fans del músico disfrutarán de esta historia donde, en un punto a su favor, el autor no tiene misericordia consigo mismo. Quizás el resto de los lectores se sientan un poco abrumados no solo por la extensión, sino por la cantidad de anécdotas, personajes y situaciones que llenan estas páginas.

MÚSICA INFIEL Y TINTA INVISIBLE, de Elvis Costello. Malpaso, 2016. Barcelona, 778 págs. Trad. de Damiá Alou, Rocío Gómez de los Riscos y Antonio Padilla. Distribuye Gussi.