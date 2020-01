¡Llegó Peter Handke!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es una de las novelas más importantes del nuevo Premio Nobel de Literatura, una obra de la década del 70 ahora reeditada y con nueva traducción. Es corta, pero a no engañarse: la escritura de Peter Handke parece sencilla, de hecho es accesible para lectores no experimentados, pero exige una lectura atenta, un tiempo lento, y de ser necesario, lecturas repetidas. Y mucha atención. No es una novela en el sentido clásico, lineal, sino una cuyo argumento parece diluirse en los giros del lenguaje, esas vueltas curiosas que va dando Handke para llegar a donde quiere. Trata de la historia de Josef Bloch, ex golero de un importante cuadro de fútbol, que luego de ser despedido de su trabajo opta por una vida de crimen. Aunque esos datos no importan mucho, porque lo suculento está en la escritura. (Alfaguara)