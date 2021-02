Libros para exquisitos que valen fortunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los coleccionistas de libros, en esta pandemia, se dieron sus gustos. Fueron meses de grandes lecturas, pero en el caso de ellos hay algo más y que tiene mucho de compulsión narcisista. Quieren poseer, tener algo único, acto que, por supuesto, no les genera culpa alguna y sí un inexplicable placer. Gastan fortunas. Alcanza con ver las cifras siderales que pagaron en este 2020 por determinados libros, por ejemplo U$S 46.310 dólares norteamericanos por un Ulysses de James Joyce de 1936, o U$S 9.000 por El Lazarillo de Ciegos Caminantes desde Buenos-Ayres, Hasta Lima de Alonso Carrió de la Vandera, edición de 1775 ó 1776.

Quizá algunos uruguayos no lo sepan, pero es posible que tengan en sus bibliotecas verdaderos tesoros (literarios y monetarios). El Universalismo Constructivo de Joaquín Torres García, su libro más ambicioso y el que mejor introduce a las claves de su obra, es emblemático. Una librería del municipio de Valencina de la Concepción, en Sevilla, España, llamada Renacimiento, está ofreciendo ahora una primera edición de ese Torres García (Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1944) a 1.200 euros, más gastos de envío. También está el caso de la novela de Juan Carlos Onetti, El pozo, sobre todo la muy buscada primera edición de Editorial Signo, de 1939, tan rústica como maravillosa. La librería La Social de Barcelona, España, la está ofreciendo a 1.119 euros en muy buenas condiciones. Hay una más barata en la Librería de Antano de Miami, Florida (Antano sin ñ, porque en inglés la ñ no existe, se la comió un dementor), con una sobrecubierta que protege la edición y tapas originales, a 863 dólares. Ahora, si usted es de los que buscan gangas, las hay, y para darse un gustito. Por ejemplo con la primera edición de Nazis en el Uruguay de Hugo Fernández Artucio, que la librería El Costeño de Buenos Aires está ofreciendo a 80 dólares. De 1940, es una auténtica joyita.

El sitio web Abebooks.com nuclea a miles de librerías de libros usados de todo el mundo. Tiene su filial hispanoamericana, Iberlibro.com. Obtuvimos dos listas, la de los diez libros más caros vendidos en el ámbito hispanoamericano, y también la del mundo anglosajón.

El envío es aparte

El libro de Alonso Carrió de la Vandera ocupa el primer lugar en la lista hispanoamericana. Vandera fue administrador del servicio de correos en Perú. Tiene el perfil de guía de viaje, y fue escrito bajo el seudónimo de Calixto Bustamante Carlos, alias Concolorcorvo, ya que es un libro muy crítico con el régimen colonial español. Vandera al final cayó en desgracia, lo metieron preso, y lo jubilaron a prepo. El libro cubre Perú, Bolivia, Uruguay y partes de Argentina.



En segundo lugar le sigue la Revista de América de Rubén Darío & Ricardo Jaimes Freyre, a 7.000 dólares, publicación que sostuvo la penetración modernista en Buenos Aires; el set tiene los tres números que se llegaron a publicar. En tercer lugar alguien pagó 5.500 dólares por The Letters and Diaries de John Henry Newman en 32 volúmenes publicados entre 1961 y 2008; el Cardenal Newman, familiar en el ámbito del colegio Christian Brothers de Carrasco, fue un importante teólogo inglés del siglo XIX que comenzó como sacerdote anglicano antes de unirse a la Iglesia Católica, y canonizado en 2019 por el Papa Francisco. En cuarto lugar se pagaron U$S 4.975 por los dos volúmenes de cuentos obscenos Contes et Nouvelles en Vers de Jean de la Fontaine, edición de 1795. En quinto lugar U$S 4.136 por un Decamerón de Giovanni Boccaccio, pero en edición facsimilar de 2009, copia fiel de la primera edición ilustrada del siglo XV. En sexto lugar U$S 3.800 por la primera edición bonaerense (1967) de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. En séptimo U$S 3.500 por un ejemplar de El Jardín de Senderos que se Bifurcan de Jorge Luis Borges, de 1941 (Sur, Buenos Aires). Octavo: U$S 2.785 por un Campos de Castilla de Antonio Machado, primera edición del poemario de 1912. Noveno: 2.400 dólares por un Marca Hispanica sive limes hispanicus. Hoc est, Geographica & historica descriptio Cataloniae, Ruscinonis, & circumjacentium populorum. Auctore illustrissimo viro de Petro Marca, primera edición de esta historia de Cataluña, de 1688 d.C. Décimo: 2.300 dólares por el set completo de seis ejemplares de Dyn, la revista de arte publicada en México entre 1942 y 1944, que tuvo como colaboradores a Henry Miller, Anais Nin, Roberto Matta y Jackson Pollock.

Por este Decamerón de Giovanni Boccaccio pagaron U$S 4.136.

Los diez del mundo anglosajón

El primer lugar lo ocupa la edición del Ulysses ya mencionada, primera edición inglesa de la magna novela, ejemplar que forma parte de una edición numerada (la 69 de 100) y está firmado de puño y letra por el propio Joyce. En segundo lugar un Innocentia Victrix a U$S 41.800, impreso en Cantón en 1671; es una recopilación de decretos imperiales en chino y latín favorables a la presencia cristiana en China, realizada por misioneros jesuitas. El tercero, a U$S 27.800, no es un libro sino un mapa de Arabia de Ptolomeo arrancado de un atlas impreso en Ulm, Alemania, en 1482; es sólo la hoja. En cuarto, U$S 27.500 por una primera edición de A Christmas Carol de Charles Dickens, de 1843, en muy buena condición. En quinto, U$S 25.225 por un David Bailey Art Edition, edición especial retrospectiva del fotógrafo inglés David Bailey publicado por Taschen en 2019, grande, que pesa una enormidad, y del que sólo salieron de imprenta 75 ejemplares numerados. En sexto un Goldfinger de Ian Fleming a U$S 25.000, primera edición firmada por el autor (es habitual que aparezca un Ian Fleming entre los diez más caros vendidos en este hemisferio). En séptimo, primera edición de The Lost World de Michael Crichton a U$S 25.000, firmada por Steven Spielberg y por diez actores de la película basada en el libro. En octavo, Alice’s Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, ilustrado por Salvador Dalí, a U$S 23.600; la edición es de 1969 y contiene 12 xilografías y un aguafuerte, numerada (de 200 ejemplares), firmada por Dalí. En noveno, The Dark Tower I-X por Stephen King a U$S 21.080, publicada entre 1982 y 2012 en doce volúmenes, cada uno firmado por el autor y el ilustrador. En décimo, un Linda McCartney Life in Photographs (Taschen, 2011) a U$S 20.000; es una retrospectiva fotográfica de Linda cuya tirada fue de 125 copias numeradas y firmadas por Paul.

NOTA: Se agradece el apoyo de Richard Davies de Abebooks para la investigación de esta nota.