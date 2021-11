El leve susurro de la poesía de José Mateos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos poemarios de José Mateos (Jerez, 1963) acaban de publicarse. En el primero, Primavera, Año Cero, Eloy Sánchez Rosillo escribió: “tras los signos amenazantes y los augurios opresivos de los poemas iniciales del libro, irrumpe a pesar de todo y por encima de todo, con su temblor y su milagro, la primavera, que figura en esas páginas como símbolo de libertad, pureza y verdad. Poemas leves y a la vez muy firmes y pujantes, en los que se respira el triunfo sin estrépito de lo vivo que vuelve, que renace siempre y que no puede morir”. Van dos:

El jilguero

Con qué cuidado

me has dejado mirarte.

Escondido en las cañas

tu pico al aire.

Ahora soy casi un poco

menos que nadie.

Y hasta esas notas tuyas

pueden matarme.



Genética

A veces me sorprendo oliendo a ti.

O me asusta tener no sé qué gesto

que yo recuerdo idéntico a uno tuyo.

Por la sangre me corren muchedumbres

que desconozco y forman lo que soy,

como un río que nace y muere siempre

al mismo tiempo

Y me pregunto cómo

respondo con mi vida a tanta gente.



José Mateos

En el otro libro, Un sí menor, el tono es leve. Parece un susurro, un murmullo. El tiempo va y viene desde el hoy hasta un ayer nítido pero remito. José Mateos enfrenta la vida, la muerte, asumiéndolas ya como parte suya, sin tapujos. Esta lucidez no le veda la ternura, el amor por los más cercanos. Mateos es una de las voces que más dicen en la actual poesía en castellano:

Quisiera escribir poemas

sin el dogal riguroso

de los poemas bien hechos;



poemas que casi no fueron

poemas, sino el silencio

de donde nace el poema.



Como esas flores sin nombre

que hay en los cementerios:

quisiera hacer mis poemas:



ser más fuerte que la muerte

con el olor de un momento.



PRIMAVERA AÑO CERO, de José Mateos. Milenio, 2020. Lérida, 88 págs.

UN SÍ MENOR, de José Mateos. Pre-Textos, 2019. Valencia, 72 págs.