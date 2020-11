Jugar al tenis para ordenar el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hola, soy Romi la de la otra sede”. Las instrucciones eran precisas. Tenía que ir a un club de tenis de la zona Sur porteña de Buenos Aires, raqueta en mano, y presentarme así, con un nombre que no era el mío. No conocía a mis compañeras de equipo en el torneo, menos aún a las rivales, y no tenía ni idea quién era Romi, cuál era el club al que pertenecía y menos aún la sede que representaba. Pero llegar a la cancha con una identidad ajena se había vuelto algo no del todo inusual.





Alguien conocía a alguien que conocía a alguien que tenía un partido de tenis armado (liga amistosa matinal, torneo institucional, campeonato vespertino a cara de perro) donde, a último momento, faltaba una jugadora. Mi número circulaba, me llamaban y era probable que yo apareciera.

Así, de Temperley a Hurlingham, de Tigre a Villa Soldati, fui recorriendo la Capital y el Gran Buenos Aires. Mi marido había tenido un accidente a fines del invierno del 2019 que lo había dejado en coma, y con un pronóstico reservado. Vivíamos en Estados Unidos, y todo había ocurrido mientras estábamos de vacaciones en la Argentina. Una vez que les conseguí escuela a los chicos —entre familia y amigos los tenían contenidos— llegó el momento de salir del hospital y respirar (era pre-Covid, afortunadamente).

Así, las enfermeras de mi marido comenzaron a llamarme “La reina del Conurbano” cuando me veían escabullirme de terapia intensiva con las zapatillas que todavía tenían restos de polvo naranja —a pesar de los intensos lavados—, y con la pollerita y camiseta escondidas debajo del respetable tapado de media estación.

Muchos me recomendaban —decir enfáticamente es poco— que probara yoga, o meditación, pero la idea de empezar con algo nuevo me superaba. Me decían de correr (que siempre odié) o al menos caminar. Como neoyorquina de adopción, las dos piernas eran mi medio de locomoción habitual y, además, caminando siempre podía pensar, planificar el futuro. Pero estar sola con mis pensamientos, y prepararme para el mañana, había devenido en la peor pesadilla posible. Era lo que me ocupaba todo el día; necesitaba un rato para mí.

El tenis vino al rescate. Primero con una adorada profesora que, encima, era una máquina de solucionar problemas (“¿A tu hija le va grande la camiseta del equipo? Le enseño a hacerse un nudito ochentoso como en mi época de competición”; “¿no hay forma de conseguir turno con XXX ?” (completar la XXX con cada subespecialidad médica más recóndita); “La madre del médico más famoso está jugando en la cancha del fondo, esperá que te la busco”).

Luego, “Romi la de la otra sede” entró en acción.

Figurita de porcelana

“La médula de la tragedia está concentrada en los hospitales”, escribió Walt Whitman. La cita la toma Abraham Verghese, profesor de Medicina de la Universidad de Stanford en su best seller The Tennis Partner. La novela, muy autobiográfica, trata sobre dos médicos atravesando dramas personales de divorcio y adicciones. Sus vidas, como la mía entonces, pasaban exclusivamente dentro del hospital, y para lo único que los personajes encontraban fuerzas para salir de esas paredes era para jugar al tenis. Aunque sus mundos se estuvieran desplomando, se dedicaban al deporte blanco con total seriedad. Hacia el final de la novela Verghese explica qué les daba el tenis a ellos —y encontré un poco de lo que me dio a mí.

“En la manera en la que lográbamos controlar el movimiento de una pelota amarilla en el espacio estábamos imponiendo orden en un mundo que era antojadizo y volátil”, describe Verghese. “Cada pelota que poníamos en juego, durante el tiempo que iba y volvía entre nosotros, se sentía como un amuleto para ser agregado a un collar lleno de dijes, talismanes y fetiches que se convertiría en algo mágico, que concedería deseos como una lámpara de Aladino, que nos llevaría de alguna forma a un tiempo y lugar normal como una alfombra voladora. Cada vez que jugábamos, esta sensación de restaurar de a poco el orden, de comenzar a dominar la incertidumbre permanecía con nosotros por un par de días; luego desaparecía, y la necesidad de jugar de nuevo se volvía desesperante”.

Me identifiqué. En uno de los partidos —un doble ultra-amistoso, encima— una de las jugadoras me discutió un saque. Un silencio fuerte cayó sobre la cancha. Cuando jugaba en círculos cercanos todos sabían mi historia y me trataban increíblemente bien, como una figurita de porcelana que se rompería en mil pedazos si le insinuaban un foot fault (pisar la línea durante el saque). Además, ahora venía envuelta en la mística de jugar en la Costa Este norteamericana, en uno de esos clubes históricos de canchas de pasto, ropa blanca y fair play tomado de los ingleses pero llevado a la intensidad puritana norteamericana.

Pero me estaban discutiendo un punto. No sólo eso sino que hubo palabras fuertes, abandono de cancha, default. No lo pasé muy bien —la logística para dejar el hospital era tal que un partido a medias no lo compensaba— pero la pelota había sido afuera y había que jugar con total seriedad. “Era como si el universo dependiera de a dónde volaba la pelota”, lo describió Verghese.

Pero la verdad es que en ese partido tampoco lo pasé tan mal. Que me hicieran una pataleta era un descanso ante lo cotidiano de que todos me tuvieran lástima. Ese día a mi marido le habían hecho una resonancia magnética y el asistente técnico me había entregado el resultado con el compungido “lo lamento mucho” con el que solían devolverme los estudios. El haber pasado un buen rato con un examen profundo de la línea de fleje y las marcas en el polvo de ladrillo me habían devuelto algo de normalidad.

A partir de Verghese, en las largas horas en salas de espera, primero de hospital, luego ya en el centro de rehabilitación, me encontré leyendo sobre tenis. No manuales ni biografías sino ensayos y ficción donde el deporte blanco cumplía una función decisiva en la narrativa.

Estado de fluidez

Siempre se dijo que a diferencia de otros deportes —el golf y el boxeo quizá como los máximos exponentes—, el tenis nunca fue fuente natural de literatura extraordinaria. Hay excepciones como Vladimir Nabokov quien, de hecho, fue profesor de tenis en el exilio. El personaje Humbert Humbert mirando a Lolita jugando en una cancha en un hotel en Colorado es considerado de lo más sublime, y erótico, de su escritura, y hasta datos “menores” como la empuñadura de la raqueta que la nínfula agarra en su juego fuerte, ha despertado sendos análisis literarios, cuando no lujuriosos.

O como la Gran Novela Americana de los últimos tiempos, La broma infinita de David Foster Wallace (1996), que se desarrolla en buena parte en una academia de tenis de Boston —Wallace mismo habiendo sido una joven promesa del deporte blanco.

Me daba placer encontrar autores que admiraba poniendo en palabras algunos de los aspectos del deporte que me habían tocado tan de cerca. Por ejemplo, el tema de la satisfacción física pura. Lionel Shriver, la autora de Tenemos que hablar de Kevin (2003), antes de hacerse famosa por su libro sobre la madre de un niño asesino, escribió la novela Double Fault y varios ensayos sobre el deporte blanco, su única pasión paralela a la escritura.

“Como una experiencia física” escribió en Prospect, una revista británica, “el tenis da una satisfacción única. Nunca pondría la etiqueta de ‘ejercicio’ al matarme corriendo hacia la red por un drop shot maldito, si bien terminar agotada tras dos horas de pegarle a la pelota fuerte es parte de la satisfacción. Es fabuloso reventar algo así de fuerte una y otra vez y no ser arrestado. Y la pelota sobre las cuerdas da la misma gratificación sonora que el ruido de tirar una piedra al agua”.

Sentí todo lo que sintió Shriver. Pero, sobre todo, que el gran placer del tenis es mental. Más allá de los pensamientos extra tenísticos que invaden (y cómo), Shriver reconoce que, en la cancha, la cabeza está cargada de imperativos: “¡MIRÁ A LA PELOTA! Acercáte más a la pelota. Pegá a la pelota antes de que caiga. ¡¡¡Back swing, back swing!!!” Pero la declamación de estos edictos, señala, “son un impedimento a obedecerlos”. Paradójico.

En cambio, durante los breves y embriagantes períodos cuando uno juega a su mejor nivel, “la cacofonía mental” se calla. “Y ya no hay más espacio entre ‘decirse a uno mismo’ qué tiene que hacer y hacerlo. Es un estado de fluidez que no parece parte del pensamiento, pero es, de hecho, el pensamiento perfecto”.

Perfecto o no, con que me haya dado unos pocos momentos donde el cerebro —que siempre sentía a punto de estallar, y no necesariamente por imperativos tenísticos— se callara, redobló mi agradecimiento por la raqueta y la pelota.

Igual, lo que el tenis da no es suficiente para todos. Martin Amis fue mi ocasional compañero de tenis durante varios veranos en Uruguay. Jamás hizo comentario literario alguno en la cancha, ni siquiera remotamente vinculado a las letras. Aunque sí, una vez, cuando eligió a mi marido de pareja de dobles porque su nombre era reminiscente del de Joseph Conrad, el autor del clásico El corazón de las tinieblas, a quien mencionó como su “escritor preferido”.

Amis siempre fue muy generoso. Me concedió sendas entrevistas para hablar de literatura, pero el tenis quedaba para algo que compartíamos de manera exclusivamente física. Ahora sé que ya ni siquiera juega. En su último libro de compilación de ensayos, The Rub of Time: Bellow, Nabokov, Hitchens, Travolta, Trump. Essays and Reportage, 1986–2016 explica de forma persuasiva por qué. “Un tiempo atrás llegué a la conveniente conclusión de que el día no es lo suficientemente largo (ni la vida lo suficientemente larga) para lo que significa el tenis: cambiarme, manejar, estacionar, estirar, jugar, perder, estirar, manejar, ducharme y cambiarme —para no mencionar las horas pasadas en manos de fisioterapeutas sádicos. Quizá algún día vuelva cojeando a la cancha. Pero por ahora, sólo la extraño”.

Todo eso suena fuerte, salvo por lo de los fisioterapeutas: los que nos tocaron a nosotros fueron seres celestiales que mientras ayudaban a mi marido a volver a respirar sin máquinas, comer y caminar, tenían tiempo para darme recomendaciones para evitar el doloroso codo de tenista (epicondilitis lateral).

Pero hay otros para quienes, no importa lo que pase, la pasión nunca se apaga. La otra celebridad con la que jugué tiene 90 años —y los festejó conmigo en la cancha en uno de sus partidos cotidianos, en el medio de una brutal pandemia, con ola de calor y motines en las calles. Se trata de George Soros, el mega financista que escribió más de una quincena de libros sobre economía y geoestrategia, y que acababa de donar 220 millones de dólares para “poner a su fundación a la cabeza de los movimientos de protesta”, según The New York Times.

“Es a lo único que todavía puedo jugar” me dijo Soros cuando le consulté por qué insistía con el tenis, aun cuando las condiciones estaban tan en contra. “Que voy a hacer, si no, ahora… ¿nadar?” Mi marido, en cambio, era un apasionado nadador. Buena parte de su recuperación física y mental, de enorme determinación, y casi milagrosa, había sido entrenando en una piscina de José Ignacio, en Uruguay. Para cuando volvimos a Nueva York él estaba listo para retomar el tenis, que había devenido bastante simbólico de nuestra vida conjunta anterior. Al final del verano ganamos, como pareja doble mixto, nuestro primer set. Poco después, el primer partido. Fue sublime.

Según David Foster Wallace, el tenis es perfecto porque “requiere control del cuerpo, coordinación de mano y vista, rapidez, resistencia” pero, sobre todo "esa extraña mezcla de prudencia y abandono que llamamos coraje”. Yo sólo sé que armada con raqueta y libros (y extraordinarios médicos y amigos), “Romi la de la otra sede” y familia pudieron salir adelante. Ahora el tenis es para disfrutar.

O como lo describió Shriver: “El sol está alto y caliente sobre tus hombros. Las hojas de los árboles susurran. La pelota que dio exacto en el sweet spot resuena profundo en tu diafragma. Tus pies están ligeros. En los cambios de lado de cancha, el agua fría de la canilla es mejor que el champagne. Tu adversario es, en cierta forma, un adorado ser. Cuando termina el partido, deliciosamente cansados, ambos intercambian unas palabras sobre el resto del día en el lugar de siempre. Esto es vida, esta es la buena vida, esto es lo mejor que la buena vida puede ser”.