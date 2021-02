Judith Butler como apóstol de la no violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porque pocas veces un texto teórico está escrito de forma tan clara, al alcance de un público general, sobre un tema crítico y de actualidad rampante: el de la no violencia como antídoto para sobrevivir en este mundo peligroso e imprevisible. Para Judith Butler, una de las más notables pensadoras actuales del feminismo, los derechos humanos y las políticas antibélicas, la no violencia no implica falta de fuerza o ausencia de agresión o acción, sino una afirmación física de las reivindicaciones de la vida para redefinir a las personas como dignas de valor, de ser lloradas, y no borradas al margen para que no se las vea o se las abandone en la precariedad. Para Butler, “la violencia ataca la interdependencia, que es, debería ser, nuestro mundo social”. (Paidós)