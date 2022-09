Jim Morrison por Roberto Echavarren

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porque es la reedición de una novela sobre la vida de Jim Morrison, cantante, autor y poeta estadounidense que marcó a una generación, y no envejece. Escrita además por ese notable poeta, ensayista, novelista y académico que es el uruguayo Roberto Echavarren. A 25 años de su edición original, Ave Roc vuelve fuerte: “Entonces te diste cuenta que tú mismo eras el peón de un juego que te sobrepasaba. No eras solo aquel a quien los policías rociaban con gas o pateaban en la cola, no eras solo el nadie, el peligro para el orden público. Eras el principio de un negocio. Necesitabas ese orden, a los jabalíes mal pagos, para que te defendieran de la violencia de los muchachos. Uno no se explicaba sin el otro”. (HUM)