Si el jazz es masculino, llegó la hora de las mujeres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Decir que el Festival Internacional de Jazz de Punta del Este es “lo más” del verano parece ya un lugar común, teniendo en cuenta que ha llegado a su 26a. edición. Pero no. Es un hecho siempre excepcional, por varias razones. La primera, que tras un receso de un año donde el festival se llevó a cabo sin público por la pandemia, el evento de varios días volvió a recibir a la gente en el tradicional espacio de El Sosiego, allí, en el medio del campo, a algunos kilómetros de Punta Ballena, en la Swing Street s/n. La segunda porque el escenario se volvió a llenar de acordes de numerosos maestros del jazz mundial como el pianista Richard “Tardo” Hammer, el trompetista Jeremy Pelt o el trompetista Bruce Harris, donde además sorprendieron otros nombres como la cantante Lucy Yeghiazaryan, el pianista Benito González, o el pianista Hernán Jacinto. En los hechos, todos los que estuvieron en el escenario durante los cinco días del festival —del 4 al 8 de enero— donde además el clima acompañó, son maestros del jazz. Del jazz instrumental mundial, con énfasis en Nueva York. Es, en ese sentido, el último de estas características que queda en todo el mundo. Porque si bien algunos festivales de jazz famosos como el de Montreux viraron en sus contenidos buscando sumar otros públicos —como el de la música de fusión, por ejemplo, que combina el jazz con otros estilos— el festival de Punta del Este se ha mantenido incólume en el jazz tradicional.

“Es el mejor festival de jazz de mundo” dijo sobre el escenario el 5 de enero el gran Paquito D’Rivera, director musical del evento desde hace 26 años. Importa que lo diga él, una figura mítica del jazz mundial y sobre todo del universo neoyorquino, ganador de numerosos premios Grammy, gran instrumentista, arreglador, compositor, productor, músico indiscutido y de referencia para todos los amantes de la música. Lo dice él y lo dicen los músicos y productores en Suiza, en Nueva York, en Nueva Orleans. Y mientras lo dice, señala entre el público y afirma, sin falsa modestia y con ese tono semi jocoso tan característico, que el alma mater de todo esto está allí, y se llama Francisco Yobino. Desde hace 26 años. Un murmullo de asentimiento y agradecimiento sale del público, pues todos lo saben: Yobino lo hizo posible otra vez, sumando voluntades, músicos excepcionales, auspiciantes, colaboradores y mucho público. Un esfuerzo descomunal.

Rebuznos y glamour

Es común que algún burro emita durante el concierto su característico rebuzno, desde el campo, a un par de cientos de metros. Menos común es que otro burro conteste al primero desde otro lugar del campo con otros sonoros rebuznos, mientras los músicos en escena se miran e intentan, en medio de su improvisación jazzística y casi a las risas, integrar esa comunicación animal a sus melodías. Así, pues, todo fluye con una armonía y una calma zen, sin estridencias ni explicación posible; en realidad quien ama la música no necesita explicar nada, solo sentirla. Alguna vez el gran Louis Armstrong, cuyo retrato cuelga central en el decorado del escenario del Festival, dijo que “si tienes que preguntar qué es el jazz, nunca lo sabrás”.

Lo saben, sobre todo, quienes llegan provistos de buen abrigo, pues con las últimas presentaciones de cada día —la jornada puede finalizar sobre las 23 horas o a medianoche— la temperatura baja. Los de siempre llevan bajo el brazo alguna campera o manta. Otros, atraídos por el glamour del Festival —todo es glam en esos primeros días de enero en Punta del Este— llegan livianos de ropa, sólo con un leve vestido o camisita. Más tarde no pasarán bien, o peor, inquietos, se pondrán a charlar a gritos interfiriendo con la escucha del resto de los concurrentes. Son los menos. La amplia mayoría son jazzeros que vuelven a vivir su liturgia bajo las estrellas.

Priorizar la escucha.

Hay varias formas de llegar al jazz. Escuchándola en vivo es una de ellas. Los músicos en escena trasmiten su alegría y agradecimiento. Lo hizo el pianista argentino Hernán Jacinto, figura del ambiente del jazz argentino que tocó con Pedro Aznar, Spinetta o Hugo Fattoruso, entre muchos otros, y que subió al escenario con su trío acompañado por Fernando Moreno en batería y Flavio Romero en contrabajo. En un alto de su concierto, Jacinto explicó que era un honor estar allí no sólo por la categoría de los músicos que participaban, sino porque desde niño supo estar en el festival, entre el público, cuando “las notas volaban por aquí y por allá”.

No fue el único. Todos de una forma u otra manifestaron su agradecimiento por estar allí. Ello se evidenciaba en la entrega. Por ejemplo, la apertura del festival del día 5 la llevó a cabo el pianista venezolano Benito González, radicado desde hace muchos años en Nueva York, que tocó con grandes maestros y ganó en 2005 el Gran Concurso de Piano Jazz Americano. Subió a escena con el neozelandés Hamish Smith en contrabajo y el argentino Juan Chiavassa en batería para presentar su nuevo disco Sing to the World. Expectante, cuando terminaba de presentarlos, Paquito agregó que para él era un momento muy especial porque “nunca había visto a Benito González en vivo”. El público estaba frío, era el inicio del día, pero poco les duró. Fue tal la energía en la ejecución del trío que al público sólo le faltó bailar. Inolvidable.

La nota diferente la puso la armenia-neoyorquina Lucy Yaghiazaryan, que participa por segunda vez del festival. Nacida en Armenia y radicada en Estados Unidos desde niña, pasó de las canciones folclóricas nativas al jazz para consagrarse hoy en una de las figuras del circuito del jazz de Nueva York. Es una eximia violinista, y tiene un grado en Historia. Pero a Punta del Este vino a cantar, y en las dos oportunidades que lo hizo —acompañada por el gran “Tardo” Hammer en piano— logró que el público se rindiera a sus pies. Sobre todo en su segunda presentación, la del sábado 8 de enero, siempre homenajeando a la gran Carmen McRae, interpretando sus canciones. Hay pocas mujeres en el jazz. Es un ámbito dominado por hombres. Hacen falta más como Lucy, muchas Lucy, decenas de ellas.

Sería injusto, a su vez, no mencionar lo que significó la escucha del gran pianista israelí Alon Yavnai, del contrabajista “Popo” Romano, el siempre presente Diego Urcola con su trompeta, el contrabajista Paul Skivie, los ya mencionados Harris, Pelt, y el propio Paquito al saxo o el clarinete. Sería injusto no mencionarlos porque todos y cada uno sumaron para esa fiesta de la música que no es para iniciados sino para cualquiera cuya sensibilidad le permite detenerse y disfrutar, por unas horas, de esas notas que vuelan por el aire.