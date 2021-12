El jazz exquisito, otra vez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los fanáticos de esas noches de paz, mugidos de vaca e improvisaciones sublimes, volverán a tener su liturgia bajo las estrellas, porque el Festival de Jazz de El Sosiego retorna con público del 4 al 8 de enero de 2022. Tres figuras de primer nivel del circuito mundial del jazz estarán en el escenario, Bruce Harris en trompeta, Vincent Herring en saxo alto, y Jeremy Pelt en trompeta, a los que se suman el Benito Gonzáles Trío, el Grant Stewart Quinteto, el Hernán Jacinto Trío, y la presencia siempre energizante de Paquito D`Rivera, tanto en el cierre del día 8 con su "Homenaje a Charlie Parker" como en la conducción en vivo y en la dirección artística del festival.

El trompetista, compositor y bandleader Bruce Harris nació y creció en el Bronx, Nueva York, y se enamoró de la trompeta a los 13. Considerado en la actualidad como una de las grandes figuras emergentes del jazz neoyorquino, ha sido presencia recurrente en sitios tradicionales del jazz como el Smalls, el Smoke Jazz Club, el Dizzy's Club Coca-Cola, el Ginny’s Supper Club, el Minton’s y el Rockwood Music Hall, entre otros. Fue invitado también a tocar en populares programas como el CBS’s The Late Show con Stephen Colbert, y el NBC’s The Tonight Show conducido por Jimmy Fallon. Y claro, ha tocado con grandes como Wynton Marsalis, Dave Brubeck, Billy Taylor, The Count Basie Orchestra, Michael Feinstein, Barry Harris, Roy Hargrove, y también con Tony Bennett. "Es uno de los cinco jóvenes músicos de jazz que uno debería conocer" declaró Wynton Marsalis. Con su debut como bandleader en "Beginnings" (2017, Positone Label) estuvo al frente de un grupo de músicos de primera línea entre los que se destacan Jerry Weldon, Andy Farber, Grant Stewart, Frank Basile y Dmitry Baevsky.

A su vez, el compositor y saxofonista (alto y soprano) Vincent Herring se sumó al ambiente del jazz neoyorquino en los años 80, y su primer tour por Estados Unidos y Europa lo realizó con la Lionel Hampton Big Band. Ha compartido escenario o participado en grabaciones con Freddie Hubbard, Dizzy Gillespie, Wynton Marsalis, Louis Hayes, Art Blakey and The Jazz Messengers, Horace Silver Quintet, Jack DeJohnette’s Special Edition, Larry Coryell, Steve Turre, The Mingus Big Band (ganó un Grammy en 2010), Kenny Barron, Nancy Wilson, Dr. Billy Taylor, Carla Bley, Mike LeDonne, Carl Allen, Ron McClure y John Hicks entre otros. Su discografía revela 20 títulos, participando a su vez en más de 250 grabaciones como músico acompañante. Es, también, un reconocido maestro de jazz, con importante dedicación a la enseñanza.

Por otra parte, el trompetista, productor y educador Jeremy Pelt ha sido reconocido como uno de los trompetistas en ascenso más destacados del mundo del jazz. Vinculado desde joven a la Mingus Jazz Band, ha colaborado con grandes maestros del género tanto en grabaciones como en escena, entre los que destacan Cliff Barbaro, Keter Betts, Bobby "Blue" Bland, Ravi Coltrane, Frank Foster, Winard Harper, Jimmy Heath, Vincent Herring, John Hicks, Charli Persip, Ralph Peterson, Lonnie Plaxico, Bobby Short, Cedar Walton, Frank Wess, Nancy Wilson y The Skatalites, entre otros. "Pelt... logra trasmitir el sentido de urgencia de la modernidad actual con sus canciones" escribió Ron Wynn en el JazzTimes. "Es una maravilla en materia técnica, ejecuta sus intrincados solos con sencillez, toca notables baladas de forma elegante, y nunca carece de estilo o sensibilidad". Ha sido destacado también por el escritor de jazz y productor Nat Hentoff en el diario Wall Street Journal, y también señalado durante cinco años seguidos como estrella en ascenso por la prestigiosa revista Downbeat.

Mención aparte merece la vocalista Lucy Yeghiazaryan, nacida en la Armenia pos soviética y radicada en Nueva York, convirtiéndose en un referente del jazz vocal y enriqueciendo el jazz norteamericano con una voz a la vez clara y poderosa. Ha compartido escenario con Grant Stewart, Harold Mabern, Houston Person, Bernadette Peters, Rodney Whitaker, Arto Tuncboyaijian y Steve Williams, entre otros. "Lucy lo tiene todo... es única" afirmó Grant Stewart. Cabe señalar que Lucy, además, posee un grado universitario en Historia Universal, y es una destacada violinista clásica.

También estará en escena el trompetista Diego Urcola (participó en 24 ediciones del Festival, todo un récord), Pippi Piazzolla en batería, o Popo Romano en contrabajo, entre otros. El festival, según un programa tentativo que va a tener cambios (con Francisco Yobino trabajando a contra reloj), abre el martes 4 de enero con un Homenaje a Hernán Roditi por el ensamble "Amigos de El Sosiego" (Urcola, Romano, Piazzola, Nico Mora y Alon Yavnai) tocando junto a ellos como invitado Paquito D'Rivera con saxo alto. Sigue ese martes con el Hernán Jacinto Trío (Fernando Moreno en batería, Flavio Romero en contrabajo y Hernán Jacinto en piano) y cierra con el Grant Stewart Quinteto (Tardo Hammer al piano, Peter Washington en contrabajo, Philip Stewart en batería, Bruce Harris en trompeta y Grant Stewart en saxo tenor).

El miércoles 5 de enero cabe destacar a “EL DUO” en un Homenaje a Carmen McRae, con Lucy Yeghiazaryan en voz y Tardo Hammer en piano, y un cierre del Vincent Herring Cuarteto con un Homenaje a Cedar Walton (Benito González en piano, Peter Washington en contrabajo, y Philip Stewart en batería). El jueves 6 de enero vuelve el Hernán Jacinto Trío y el Grant Stewart Quinteto, y el viernes 7 de enero el Benito González Trío y el Vincent Herring cuarteto. El sábado 8 de enero, luego de la presencia de varios artistas, se dará el clásico cierre de festival con el homenaje de Paquito D'Rivera a Charlie Parker, convocando a varios músicos que actuaron en días anteriores, y sumando como invitados especiales a Vincent Herring, Bruce Harris y Jeremy Pelt. Cabe señalar que Pelt tiene aseguradas otras presentaciones en los demás días del festival, sin definir aún. Hay que estar atentos.