Hervé Le Tellier y el misterio del avión duplicado

En marzo de 2021, un avión que realiza el vuelo París–New York atraviesa una fuerte tormenta. Finalmente logra superarla y llega a destino con los 243 pasajeros sanos y salvos. En junio de 2021 otro avión aparece en el cielo neoyorquino luego de escapar a una tormenta. Lleva 243 pasajeros a bordo, lo que podría ser una casualidad. La anomalía es que es el mismo avión con los mismos pasajeros. Tanto el avión como las personas que viajan en él son el duplicado del primer vuelo. El escritor francés Hervé Le Tellier, ganador del premio Goncourt 2020 con esta novela, desarrolló un relato coral a través de once de las personas que viajaban en ese avión. Hay un sicario, Blake, cuya historia es contada con el estilo de una novela negra, seco y contundente. También el relato del amor de un arquitecto maduro con una mujer más joven y el tono es acorde a ese desencantado final de relación. David es uno de los pilotos del avión y padece una enfermedad terminal. El segundo David llegará para verlo agonizar. La multiplicidad de personajes hace que no haya un protagonista y el desarrollo de la historia requerirá cierta concentración del lector para no perderse entre tanto nombre. También hay un escritor, Víctor Miesel, de poco éxito y dedicado a traducir textos de otros para subsistir, pero que ha escrito una novela que tendrá gran suceso luego de su suicidio: “La anomalía”.

El final de cada capítulo, al igual que una buena serie, invita a seguir leyendo para resolver cuál es la razón de la duplicación y cómo será el relacionamiento de cada uno de esos personajes con sus dobles, o mejor dicho consigo mismos. El ritmo es frenético, pero no rehúye los razonamientos filosóficos ni la profundidad de cuestiones que se plantean. Por ejemplo, las posibles soluciones científicas o religiosas al fenómeno, o encontrar la forma en que las personas duplicadas puedan seguir viviendo en el mundo. Miesel, el autor que ha escrito “La anomalía” dentro de esta novela, reconoce que su editora le ha dicho que tiene demasiados personajes. Puede ser cierto también para Le Tellier y esa autocrítica es un guiño del autor. Sin embargo, ha declarado que justamente es lo que buscaba para esta gran novela que aborda el thriller, lo fantástico, la ciencia ficción, la aventura y la parodia, con varios pasajes de humor, en una historia tan apasionante como bien resuelta.

LA ANOMALÍA, de Hervé Le Tellier. Seix Barral, 2021. Buenos Aires, 366 págs. Traducción de Pablo Martín Sánchez.