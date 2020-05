Herta Müller, una mujer acosada por el Estado espía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Transilvania no es un territorio mítico inventado por Bram Stoker. Es real, está en Rumania. De allí procede el padre de este cronista, de un pueblo llamado Szatmár (en rumano Satu Mare). De ese mismo pueblo que en alemán se llama Satmar proceden los jasídicos de la serie Poco ortodoxa de Netflix. Alemanes, rumanos, húngaros, judíos, también gitanos. Son las etnias que componen la identidad multicultural de un lugar en el mundo llamado Transilvania.

Herta Müller, premio Nobel de literatura 2009, es de allí y toda su escritura refiere al lugar. Es una región que vivió los horrores del siglo XX, en parte por la exaltación de la violencia interétnica —contra los judíos, pero también contra los rumanos, los húngaros o los alemanes, según el momento histórico. La minoría alemana —durante la guerra un millón, hoy apenas unos cientos de miles— pagó por su lealtad a Hitler un precio altísimo, quedó expuesta. “Aunque Rumania, durante la Segunda Guerra Mundial, estuvo del lado de Hitler y tuvo su propio dictador fascista, el mariscal Antonescu, los soviéticos solo responsabilizaron de los crímenes nazis a los alemanes (de Transilvania)” escribe ella en Siempre la misma nieve y siempre el mismo tío, una recopilación de textos que iluminan puntos hasta ahora oscuros: la relación de la autora con su padre, voluntario en las SS, la deportación de su madre a un campo de trabajos forzados en Ucrania, y su propia relación con el Estado rumano y su servicio secreto, la Securitate, que la consideraba un enemigo mortal, “por tu inusual conocimiento del ser humano” le dijo una vez a modo de reproche un agente que la acosaba.

Letras de rock

La escritora sufrió la delación, la traición, y la tortura. Desde su época de estudiante participó del grupo de escritores Aktionsgruppe Banat que reclamaba la libertad de expresión. Escribió letras para canciones de rock. Su primer libro fue prohibido en Rumania (1982), pero enseguida se publicó en Alemania. El segundo fue prohibido en 1986. Ganó premios en Occidente, pero no lograba autorización para viajar a recibirlos. Cada habitación de su apartamento tenía micrófonos. Era arrastrada a los interrogatorios en el momento menos pensado. Su mejor amiga, luego que le detectaron cáncer, debió informar sobre ella a cambio del tratamiento de quimioterapia. En 1987 emigró a Alemania. Allí continuó la tarea de la Securitate pero ya en plan difamación, con la presencia directa de agentes y la ayuda de rumanos residentes. Tras la caída de Ceaucescu y luego de largos trámites logró ver su expediente secreto. El texto “Cristina y su trampa o Lo que (no) recogen los expedientes de la Securitate” relata lo referido a la difamación:

“Que todos me tomaran por espía, cuando me había negado a convertirme en ello, fue peor que el intento de hacerme colaborar y que la amenaza de muerte. Que me calumniaran precisamente las mismas personas a las que quería proteger negándome a espiarlas. Jenny (su mejor amiga) y un puñado de amigos sabían a qué estaban jugando los servicios secretos conmigo. Pero todos los demás, que solo me conocían de vista, no sabían nada. ¿Cómo explicarles a todos lo que estaba pasando, cómo demostrarles que era justo lo contrario de lo que les hacían creer? No era humanamente posible, y la Securitate lo sabía bien; por eso mismo había urdido aquella locura. (...) Te acostumbras a las amenazas de muerte. Forman parte de la vida que acabas llevando cuando ya no puedes llevar otra. Contra el miedo te rebelas desde lo más profundo de tu alma. La calumnia, en cambio, te roba el alma”.

Mi padre, un nazi

“Empecé a escribir después de la muerte de mi padre” cuenta en el texto “Mucho cuerpo para tan poco motor”.

“Esto tenía que ver con que yo sabía que debía quererlo, aunque no pudiera, como también sabía que lo quería, aunque no quisiera hacerlo. Este nudo imposible de deshacer tenía que ver con el oficial de las SS (el rango Oberscharfürer para ser exactos). (…) en los años 70 mi padre aún cantaba canciones nazis con sus ‘camaradas del frente’ del pueblo, pero preguntarle por la guerra era arriesgado, porque era alcohólico y enseguida le podía dar un ataque de ira”.

El vínculo filial define su vida y su literatura. La “negativa a colaborar con mi Estado (el rumano) es la consecuencia directa de la colaboración de mi padre con el suyo (el III Reich). En primer lugar yo no quería ser como había sido él a los diecisiete años (cuando se enlistó en las SS), porque durante el resto de su vida se le notaba que, una vez que te has visto involucrado, eso te queda para siempre. No puedes dejar de tratar mal a la gente y a ti mismo, no puedes evitar ser grosero cuando has cometido un error y tú mismo sabes que has hecho algo de lo que no puede enterarse nadie. Veía en mi padre lo que es gestionar la mala conciencia desde el orgullo más cerril (…). Por mi propia experiencia sabía un poco lo que es una persona destrozada, lo que son unos nervios convertidos en un hilo que se desgarra, el miedo mortal que te deja el cerebro inerte (…). Si le echo en cara que formara parte de las SS, que infundiera miedo mortal a otros, es precisamente porque conozco por mis propias circunstancias lo que es morirse de miedo por motivos políticos”.

Cómo escribir

“La literatura no puede cambiar nada de eso” dijo en Estocolmo cuando recibió el Premio Nobel, discurso que está en el libro. “Sin embargo sí que puede —aunque sea a posteriori— inventar, a través del lenguaje, una verdad que muestre lo que sucede dentro de nosotros y a nuestro alrededor cuando los valores descarrilan”.

En varios textos explica sus decisiones a la hora de narrar, sobre cómo consigue esas imágenes potentes que para un lector rioplatense pueden parecer algo ajenas, exóticas: “Jamás he escrito nada que tratara de lo vivido directamente, sino siempre dando rodeos. Y tenía que ir comprobando todo el tiempo si lo inventado y no verdadero podía hacer imaginar lo que de verdad pasó”; “para ser preciso en las descripciones, hay que encontrar algo distinto por completo, o, de lo contrario, es imposible ser preciso”, por ejemplo para describir el peinado que llevaban todas las mujeres del pueblo dice que visto desde atrás, el peinado “parecía un gato sentado todo tieso. Estas propiedades de transformación que hacían mutar un objeto en otro eran impredecibles. Alteraban la percepción en un instante, hacían de ella lo que querían”.

Antes de la pandemia los libreros y los distribuidores en Uruguay se quejaban de que los libros de Herta Müller eran de venta difícil. Algo injusto para esta autora poderosa, valiente y sutil, que navegó las peores aguas de la indecencia humana y sobrevivió para contarlo.

SIEMPRE LA MISMA NIEVE Y SIEMPRE EL MISMO TÍO, de Herta Müller. Siruela, 2019. Madrid, 234 págs. Traducción de Isabel García Adánez.