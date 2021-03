Heine Bakkeid, otro policial nórdico, y van

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su edición noruega, esta novela de Heine Bakkeid se titula Jeg skal savne deg i morgen, lo que traducido significa “Te extrañaré mañana”. La edición en inglés se titula I Will Miss You Tomorrow; la edición española se titula Bajo el faro. A la hora de evaluar el libro el asunto no parece importante, o acaso sea un síntoma más de lo lábiles que a veces pueden ser las cosas en esto del género policial. Sobre todo cuando el autor sostiene la historia en una multitudinaria colección de lugares comunes, y además le agrega algunos episodios que convocan códigos provenientes de la literatura fantástica u onírica, a saber, protagonistas que pueden ver y conversar con muertos, y llevar adelante sesiones de cristaloterapia y otros esoterismos.

Bakkeid, nacido en Islandia pero radicado en Noruega, ya había publicado algunos libros de terror histórico para jóvenes, pero inaugura con Bajo el faro una saga protagonizada por Thorkild Aske, un exagente de Asuntos Internos de la policía que ha perdido su trabajo como oficial de interrogatorios. Obviamente es un solitario, odiado por sus viejos camaradas, malhumorado, mal entrazado, adicto a la oxicodona y a otros analgésicos, y atormentado por un accidente en el que murió una muchacha, Frei, de la que estaba enamorado, y por el que debió pasar un tiempo en la cárcel. Para personaje arquetípico sería suficiente, pero a todo ello se agrega que a poco de abandonar la prisión, un allegado le pide hacerse cargo de la búsqueda de un joven que desapareció en una localidad norteña tras haberse establecido en un viejo faro.

La primera mitad de la novela despierta cierto interés, hasta que de la nada surgen los cristales terapéuticos, la vidente, sus misteriosos diálogos, la obstinada y fantasmal presencia de Frei y, para colmo, la aparición de un cadáver sin rostro. Especial asombro merece la larga conversación que mantienen Aske y el homicida, sumergidos varios metros en lo profundo del mar, dentro de una bolsa de aire y dando detalles de los crímenes. “Cuando todo el mundo o todo es igual, me aburro. Yo solo voy por lo excepcional y lo vanguardista, y dejo que otros peleen por las migajas de la mediocridad. ¡Por eso disfruto tanto de mi propia compañía y mis escritos!”, dijo Bakkeid con escasa humildad en una entrevista reciente, acaso tratando de justificar los súbitos derrapes del libro. Por fortuna la resolución del caso no está explicada por la intromisión de ningún espíritu, lo que no deja de ser un alivio.

BAJO EL FARO, de Heine Bakkeid. RBA, 2019. Barcelona, 414 págs. Trad. Ana Flecha Marco.