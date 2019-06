Martin Heidegger y el antisemitismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El alemán Martin Heidegger (1889–1976), autor entre otros títulos de Ser y tiempo, es uno de los mayores filósofos del siglo XX. Su adhesión al nazismo en 1933 y su rectorado en la Universidad de Friburgo, al comienzo de dicho régimen, sobre los que no dio señales de retractarse ni pidió disculpas, han generado una larga e intensa polémica. Las acusaciones buscan invalidar, por su nazismo, toda la obra del pensador, o asumir que esa toma de partido fue un error del hombre y no del filósofo.

La publicación alemana a partir de 2013 de los Cuadernos negros —una serie libretas de ese color en las que Heidegger anotó sus reflexiones desde los años 30 hasta su muerte— ha reavivado la polémica, pues esos textos manifiestan un sostenido antisemitismo y una preocupación por definir la esencia de “lo judío”, en la que por vía de la abstracción se termina definiendo a ese pueblo como enemigo de la realización del destino histórico de Occidente, tarea en la que al pueblo alemán le habría cabido un rol preeminente. Cabe señalar que, para el filósofo, ningún judío concreto encarna en todo esa esencia; tanto es así que el mismo Heidegger mantuvo vínculos cordiales con judíos.

Donatella Di Cesare (1956), catedrática de Filosofía Teorética en la Universidad La Sapienza, de Roma, aborda de forma minuciosa el tema en los Cuadernos..., con un no menos minucioso rastreo de los antecedentes antisemitas en el pensamiento alemán, partiendo de Lutero, pasando por Kant, Hegel, Nietzsche y Fichte, y arribando al jurista Carl Schmitt y el escritor Ernst Jünger, contemporáneos de Heidegger. Aunque resulte árido de leer, este libro es provechoso para el ciudadano común, en tanto revela que el nazismo no fue un mero brote de irracionalidad sino que, por el contrario, tenía tras sí varios siglos de elaboración intelectual. Debida, además, a pensadores cuya obra, sin duda valiosa, no se puede descartar en bloque a pesar de su antisemitismo. Tener esto claro ayuda a comprender mejor, para combatirlos, los fenómenos actuales análogos al nazifascismo. Para el lector uruguayo será muy iluminador respecto a nuestra historia reciente, sobre todo en el apartado que Di Cesare le dedica al tema del perdón y a su posibilidad.

Merece elogio el concienzudo trabajo de cotejo de citas y notas al pie del traductor, Francisco Amella Vela.

HEIDEGGER Y LOS JUDÍOS (Los cuadernos negros), de Donatella Di Cesare. Gedisa, 2017. Barcelona, 384 págs. Distribuye Océano.