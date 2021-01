Hannah Arendt, el totalitarismo y la polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una buena biblioteca personal, salvo para los campos en que uno se especialice, podía estar compuesta por manuales y antologías, aunque cada vez más, por razones tecnológicas, de costos y de cuidado del medio ambiente, el formato digital vaya superando al soporte en papel.

Hannah Arendt (Hannover, 1906–New York, 1975), es una figura clave del pensamiento occidental del siglo XX. Sus aportes echan luz sobre temas que están lejos de cerrarse, como la relación entre labor, en sentido de esfuerzo por la mera supervivencia, trabajo, en el sentido de producción de objetos durables, y acción, es decir, involucramiento del hombre en la cosa pública. Su obra ayuda a comprender el cambio radical del totalitarismo respecto a cualquier forma de autoritarismo previa, y el modo en que se vale, para sus crímenes masivos, de burócratas anodinos que creen estar sólo haciendo su trabajo. Por eso es bueno que el lector uruguayo no especializado cuente con un buen manual como Qué sabes de... Hannah Arendt y una excelente antología sobre esta autora, La pluralidad del mundo.

Acierta Agustín Serrano de Haro en su Qué sabes de... Hannah Arendt, al señalar que la joven, hija de una familia judía no religiosa, acomodada y liberal de izquierdas, estaba marcada por la necesidad de comprender. Necesidad que la llevó a estudiar filosofía con docentes de la talla de Martin Heidegger (1889-1976), con quien tendría una relación sentimental, Edmund Husserl (1859–1938) y Karl Jaspers (1883-1969), que sería su referente ético.

Esa vocación la condujo a ser siempre desconcertante y heterodoxa, de modo tal que ella misma llegó a sentirse por fuera del ambiente filosófico, como declara en la entrevista para la televisión alemana en los años 60 incluida en la antología que da pie a esta nota.

Considerada de derecha por los marxistas–leninistas, y de izquierdas por los conservadores, su análisis riguroso y sin esquemas la hace un referente para pensar la realidad en la presente coyuntura de pandemia, crisis y supuesta “nueva normalidad”.

Radicalidad del mal

El nazismo despertó en Arendt un interés, a la vez activo y teórico, en la política. Aunque tenía claro que por ser judía debía irse cuanto antes de Alemania, se involucró con el Movimiento Sionista, fue detenida por la policía, quedó libre casi de milagro y emigró, radicándose primero en Francia y luego en los EE.UU. En 1951 publicó Los orígenes del totalitarismo, que estudia el nazismo y el estalinismo, caracterizándolos como una ruptura con todo autoritarismo anterior y no como un mero incremento de grado, porque en esos sistemas se llega a una dominación absoluta del hombre por el hombre, así como también a crímenes inéditos que, como en el caso de los campos de exterminio, alcanzan una radicalidad en el mal que imposibilita un tratamiento judicial y penal acorde a su magnitud, al tiempo que hace inviable, al menos en términos humanos, el perdón.

Arendt no niega, sin embargo, que el totalitarismo tuviese antecedentes —como el antisemitismo— que al seguir latentes impiden asegurar que el fenómeno totalitario no ha de repetirse.

El que Arendt pusiese “en la misma bolsa” a dos enemigos de la Segunda Guerra Mundial, le ganó fuertes críticas de distintos sectores de izquierda.

Eichmann

De 1958 data La condición humana, en la que es fundamental el concepto de acción, entendida como discusión y abordaje conjunto de lo común a cada sociedad, en pro no sólo de un supuesto bien común, sino también de la preservación de lo público como espacio simbólico. El hombre que labora para subsistir, y produce objetos duraderos con los que puede comerciar y enriquecerse, se realiza en su faceta de ciudadano. Preocupaban a esta autora la sociedad de masas y el consumismo de sus días. En nuestros días sigue habiendo de qué preocuparse.

Fue sin embargo un trabajo periodístico, publicado por entregas en The New Yorker antes que como libro, lo que la hizo conocida del público no académico: Eichmann en Jerusalén. Fue la cobertura del juicio a Adolf Eichmann (1906-1962), oficial SS clave en la organización de la deportación y exterminio de millones de judíos en la llamada Solución Final.

Dos aspectos del texto causaron polémica: el cuestionamiento del papel de los “Consejos judíos" en la administración de los guetos y la organización de confiscaciones de bienes y deportaciones, y con más amplitud y a más largo plazo, el concepto de “banalidad del mal”, que Arendt aplica a la legión de técnicos y burócratas, anodinos, buenos padres de familia, que hicieron posible el holocausto judío sin sentirse culpables, porque sólo hacían su trabajo. Esto fue posible por lo que Arendt denominó “imposibilidad del pensamiento”, es decir, la incapacidad de estas personas de distanciarse de sus actos y hacer un juicio ético sobre los mismos. Si el lector concluye que cualquier nuevo Hitler podría reclutar miles y miles de nuevos Eichmann, es que ha entendido bien.

Los libros que se analizan en esta nota son muy buenos, cada cual en su cuerda, y no debe confundirse sus cometidos. Qué sabes de... Hannah Arendt, muy al estilo de aquella vieja colección francesa Que sais -je?, es ideal para tener una primera visión de conjunto sobre esta autora. Los cuadros, resúmenes y esquemas lo hacen ideal para un estudiante aventajado de bachillerato, aunque a más de un docente le podrá resultar útil para preparar una clase a las apuradas. Como complemento, La pluralidad del mundo permite un acercamiento inicial a los textos de Arendt, bien seleccionados, ordenados y anotados. La bibliografía esencial de la autora disponible en español incluida al final del volumen le indicará al lector cómo seguir con futuras lecturas.

QUÉ SABES DE... HANNAH ARENDT, de Agustín Serrano de Haro. RBA, 2019. Barcelona, 160 págs.

LA PLURALIDAD DEL MUNDO (ANTOLOGÍA), de Hannah Arendt (Edición de Andreu Jaume). Taurus, 2019. Madrid, 480 págs.