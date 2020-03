Goodis: disparen contra el pianista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Corría 1956 cuando David Goodis (Filadelfia, 1917-1967) publicó la novela Down there (“Ahí abajo”), la historia de Eddie, un pianista que actúa noche tras noche en una oscura taberna entreteniendo a los parroquianos. Cuatro años más tarde, el director cinematográfico François Truffaut (París, 1932-1984) la adaptó y tituló como Tirez sur le pianiste (conocida en estas latitudes como Disparen sobre el pianista o Disparad al pianista), con una entrañable actuación de Charles Aznavour, y desde entonces la novela se fue reeditando con el título del filme.



A fines de los ‘50 Goodis, consagrado como uno de los mejores escritores del policial estadounidense, ya contaba con algunos libros que lo habían hecho famoso, rico, alcohólico y desgraciado, entre ellos Sendas tenebrosas, (1946, también llevado al cine y protagonizado por Humphrey Bogart y Lauren Bacall), La luna en el arroyo (1953) y Viernes 13 (1954). Y también ya había conocido y despreciado el glamur de Hollywood y ya estaba de regreso, sin razón conocida, en su casa familiar, donde lo esperaban dos padres ancianos, un hermano esquizofrénico y una seguidilla de excesos nocturnos que acabarían con su vida unos días antes de cumplir cincuenta años.



Eddie, quien había sido durante unos furtivos y ocultos años un gran concertista, tras un trágico incidente decide retirarse de los grandes escenarios para finalmente conseguir trabajo en un local de mala muerte donde conoce a Lena, una camarera tan solitaria y desencantada como él. Eddie tiene dos hermanos delincuentes, y uno de ellos lo involucra en una persecución de la que es objeto por parte de dos peligrosos hampones. Y pronto todo se desencadena en una serie de equívocos impulsados por el inefable destino de los perdedores. Goodis dibuja de esta manera, con un argumento en apariencia simple, una constelación donde el fracaso persigue a sus criaturas, y donde el cartero, indefectiblemente, llama dos veces: no hay redención posible y todo esfuerzo, toda esperanza y todo deseo son vanos.



En la película Truffaut intenta humanizar a los personajes, otorgándoles un carácter menos agrio del que los caracteriza en la novela; presenta dos escenas de sexo que no se ajustan a la amargura que hiere a esos hombres y mujeres tan desvalidos, y hasta le inventa un hermano menor a Eddie, que se encuentra a su cargo. Pero de todos modos, el filme sigue siendo un clásico, aunque un tanto menor que un libro que es un verdadero manual para todos aquellos que quieran aprender algo sobre el género negro, en particular si ansían que sus protagonistas dialoguen con credibilidad y vértigo.







