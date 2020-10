Fréderic Beigbeder con poca pila narrativa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El peligro de los provocadores ingeniosos, al menos en literatura, está en pasarse no tanto de provocadores como de ingeniosos. Frédéric Beigbeder (n. 1965) es un escritor francés que vino del mundo de la publicidad y nunca dejó de ser un publicista: vendedor de su imagen, de su estampa de enfant terrible (pero no tanto como la de su coterráneo Houellebecq) y de su oportuna narrativa.

Lo último es esta novela malamente vendida como un “viaje a la inmortalidad” en un hipermoderno vehículo de ciencia no-ficción. El protagonista y narrador de Una vida sin fin (2018) es un Beigbeder personaje, de su misma edad, famoso en trabajos televisivos, padre y novio recién estrenado, que no acepta ni la vejez ni la muerte y decide emplear el dinero en buscar una solución, al menos teórica. Para eso viaja por el mundo visitando los centros reales y entrevistando a los profesionales reales que hoy están investigando sobre genética humana y robotización: la Clínica del Genoma de la Facultad de Medicina de Ginebra, la biofarmacéutica Cellectis, la Universidad Hebrea de Medicina de Jerusalén, el Hospital Georges Pompidou, entre otros.

El personaje viaja acompañado de su hija mayor y de un robot del que esta se enamora, una dupla puesta al servicio de aligerar el fárrago de información sobre reprogramación celular, religión, enfermedades, eutanasia, etc. La misma función cumplen una serie de insertos a modo de listas con títulos que adelantan el clisé del contenido: “Ventajas e inconvenientes de la muerte”, “Diferencias entre el treintañero soltero y el padre cincuentón”, “Principales diferencias entre el hombre y el robot”, “Principales diferencias entre el humano y el poshumano” o “Muertos demasiado jóvenes y muertos demasiado viejos” (donde, por ejemplo, Michael Jackson figura en ambos bandos).

El cometido, de las listas y de la novela en general, parece ser hacer reír, ir de un gag a otro, retorcer el rizo del sarcasmo, fabricar un diálogo falsamente chispeante y al mismo tiempo “emocionar” al lector y convencerlo de que el asunto va en serio y en poco o mucho la ciencia nos proveerá de inmortalidad. El resultado dista un poco de todos esos objetivos por razones simples: literariamente Beigbeder no va más allá de los estereotipos en la creación de personajes, carga de frases superfluas el texto, no pone freno al afán autoreferencial, y no tiene mucho que decir —honesta, realmente y de cosecha propia, aunque cite en abundancia— sobre el inmenso tema que aborda, la muerte.

UNA VIDA SIN FIN, de Frédéric Beigbeder. Anagrama, 2020. Tr. de Joan Riambau. Barcelona, 344 págs.