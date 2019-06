Foucault, hits, y la fauna en peligro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

FAUNA

La fauna en peligro de extinción es una constante mundial. También en Uruguay. El libro informativo, humorístico y crítico a la vez del periodista Martín Otheguy y el biólogo Ramiro Pereira, da cuenta de animales de nuestro país cuya continuidad está amenazada por el interés, el ataque o la desidia humanos. Ambos se lanzaron a recorrer el país en una camioneta roja para encontrar algunas de esas especies: el gato Margay, el tordo amarillo, el sapito de Darwin, el Tamanduá, el coatí, el cisne de cuello negro y muchos más. El resultado de esta investigación es una aventura de conocimiento para el lector.

MAÑANA ES TARDE, de Martín Otheguy y Ramiro Pereira. Ediciones B, 2017. Montevideo, 198 págs.

MÚSICA

Este voluminoso ensayo del joven Derek Thompson, editor de la revista bostoniana The Atlantic, trata acerca de cómo algunos productos culturales se convierten en éxitos. ¿Por qué triunfó Monet y no Caillebotte?, ¿Por qué el mercado reducido del éxito sostiene el mercado inmenso del fracaso? ¿Cómo será triunfar con la visibilidad anónima que impone el avance tecnológico? Cuestiones como la obsolescencia programada, la revelación estética, la neofilia y la neofobia, el poder de la exposición, la necesidad de hacer familiar lo extraño y extraño lo familiar son abordadas con inteligencia y amenidad en este libro que no se propone dar fórmulas que acaso no tengan que ver con el arte. O sí.

CREADORES DE HITS, de Derek Thompson. Océano, 2018. México, 348 págs.

FILOSOFÍA.

La gran pregunta de cómo gobernar al hombre es cuestión medular de este libro arduo que reúne dos grandes conferencias de Foucault (1926-1984): una —“¿Qué es la crítica?”— dictada en La Sorbona en 1978, y la otra —“La cultura de sí”— dictada en Berkeley en 1983, junto con tres debates, también en Berkeley, en sus departamentos de Filosofía, Historia y Francés. Foucault moriría enfermo de SIDA al año siguiente, pero la inquietud de oponer al arte de gobernar el no menos difícil arte de criticar (y por lo tanto defender la individualidad y la autoconducción ética) lo guió toda la vida. El volumen está profusamente anotado, lo cual es de agradecer porque la cabeza del pensador francés no es fácil de seguir, y en estos textos en particular su pensamiento se apoya en un predecesor igualmente complejo: el prusiano Immanuel Kant.

¿QUÉ ES LA CRÍTICA?, de Michel Foucault. Siglo XXI, 2018. Buenos Aires, 218 págs.