Fito Páez no la quiere, pero ya es un clásico

Hay canciones que trascienden el momento en que fueron creadas. El público las adopta como propias al transformarlas en himnos de los que, a veces, ni se recuerda el nombre del autor. Ayudan a vivir tiempos difíciles transformándose en banda de sonido de una época. El escritor argentino radicado en México Gastón García Marinozzi dedica su libro a estudiar la biografía de la canción “Yo vengo a ofrecer mi corazón” de Fito Páez, que integra su segundo álbum Giros (1985). Una canción en la que el propio músico, luego de sufrir la muerte violenta de parte de su familia, dejó de creer.

Era imposible pensar que no todo estaba perdido y que bastaba con ofrecer el corazón para remediar tanta injusticia y dolor. Sin embargo el público de mediados de los ochenta la hizo propia, transformándola en un clásico. Las heridas que había dejado la Guerra de Malvinas, la vuelta de la democracia y, muy importante, la interpretación que hizo Mercedes Sosa, la ubicó en ese lugar al que no muchas canciones llegan. Páez asume que ya no es suya y que, como dijo alguna vez, solo cobra los derechos en SADAIC.

García Marinozzi se aboca al estudio de las razones que la llevaron al éxito. Para encuadrarla, refiere a otras canciones que tuvieron similar destino como la antifascista “Bella Ciao”, buscando otros ejemplos en la chanson francesa, canciones españolas e italianas. “Biografía de una canción” es la primera parte del libro, y la más interesante. Se narra, en forma concisa y acertada, la carrera de Páez. El surgimiento de la trova rosarina, con la historia de ese genio precoz que compuso canciones para otros artistas, y la aparición de sus dos primeros álbumes. La segunda parte, “Memoria Coral”, comienza con la ida del pianista a Cuba de la mano de Pablo Milanés, cuando estaba en plena crisis por el homicidio de su familia, en tiempos del furioso Ciudad de pobres corazones (1987). Un Fito de pelo largo que impresionó a los cubanos, molestó al gobierno por su aspecto y mensaje, y entabló una amistad entrañable con varios músicos.



El libro luego estudia la importancia de la canción en México, Chile, Colombia, Perú y España a través de opiniones de artistas. Las razones suenan reiterativas y el texto se vuelve algo tedioso. La admiración de todos los entrevistados es complementada por el autor, en una cadena de alabanzas que no aporta novedades. Lo más interesante es el recuerdo de Liliana Herrero, contradictorio con el de Fito, de cómo compuso la canción. Una charla de Páez con la cantante Eugenia León en México es el simpático final de este libro al que le sobran unos cuantos elogios.

¿QUIÉN DIJO QUE TODO ESTÁ PERDIDO? Biografía de una canción, de Gastón García Marinozzi. Turner, 2021. Madrid, 254 págs.