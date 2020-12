Fernanda Trías, Pablo Montoya y la masonería uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Novela I

LA SED DEL OJO, de Pablo Montoya. Literatura Random House, 2019. Bogotá, 240 págs.



Reedición de la primera novela del colombiano Pablo Montoya, La sed del ojo (2004) tiene componentes históricos interesantes y fotografías de desnudos eróticos del siglo XIX igualmente atractivos. El autor de algunas de ellas es Auguste Belloc, personaje real del París decimonónico sobre el que Montoya elabora una trama policial al servicio de la hipocresía social, la confusión de los sentimientos y la validez y límites del arte. El relato de Montoya (1963) no sale mucho del circuito del morbo y sus tres narradores (policía, médico, fotógrafo) se expresan igualito, con frases cortas y lapidarias. Ese descuido empaña el resto.



Novela II

MUGRE ROSA, de Fernanda Trías. Literatura Random House, 2020. Montevideo, 276 págs.



Una peste que viene del mar y del aire, sin explicación de origen, se proyecta sobre la ciudad y los habitantes, despellejándolos vivos. La narradora y protagonista debe atender varios frentes: su madre vieja y criticona, su ex internado en un pabellón de crónicos, los taxistas clandestinos que no paran de hablar y un niño con síndrome de Prader-Willi al que cuida por una cantidad de dinero. Militarizada en aras de la sanidad, la ciudad que no se nombra (pero se parece a Montevideo) va quedando desierta por dentro y por fuera, igual que sus habitantes, a los que no vemos morir sino desaparecer. Bien escrita y publicada “en pandemia” por la uruguaya Fernanda Trías (1976), Mugre rosa ejemplifica que los conceptos de ciencia ficción y realismo también dependen del tiempo y unas pocas variables.



Investigación

MASONERÍA EN EL URUGUAY. LOS ORÍGENES, de Daniel Pelúas. Fin de Siglo, 2019. Montevideo, 305 págs.



Antes secreta y ahora “discreta”, la masonería sigue envuelta para los profanos en un aura de misterio que se desprende de su cripticismo y sus rituales pero también de su innegable asociación con el conocimiento y el poder. Este libro hiperdocumentado de Daniel Pelúas (1966), investiga los orígenes de la masonería uruguaya y sus distintas logias: los vínculos con la fundación de la ciudad, con el proceso independentista y con los próceres de la patria. Ahí aparecen los nombres de Dámaso Antonio Larrañaga, Manuel Oribe, Santiago Vázquez, Pablo Zufriategui, Juan Benito Blanco, Leandro Gómez, Bartolomé Hidalgo, entre otros. Pelúas se declara no masón. Esa condición de no iniciado puede avalar la imparcialidad de su ensayo, pero también sus límites.