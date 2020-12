La "felicidad" en Joyce Carol Oates

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En uno de sus brillantes relatos, John Cheever hablaba de los Crutchman, una familia perfectita en la que todo transcurría con amor, belleza, salud y éxito a lo largo de generaciones. Para el narrador (y para los lectores, porque el ejercicio de Cheever no es más que una declaración de su arte narrativa) esa felicidad improbable e ilusoria no resulta atractiva. El lector busca “el gusano en la manzana”, título de aquel cuento, ya que en una manzana perfecta no hay historia. Por eso las grandes sagas familiares de derrotas —caso típico Los Buddenbrook, de Thomas Mann— son tan interesantes. El desafío está en qué gusano elegir y cómo y cuánto destruye de la manzana.



Joyce Carol Oates (New York, 1938), una de las más prolíficas escritoras estadounidenses (casi setenta novelas, la mayoría extensas; más de cuarenta libros de relatos; poemarios; ensayos, etc.), utiliza varios seudónimos, al igual que Stephen King, para no saturar el mercado. Varias de sus novelas son sagas familiares de destrucción y violencia (Ave del paraíso, Niágara, Bellefleur, entre muchas), y eso es precisamente Qué fue de los Mulvaney, novela de 1996 ahora en traducción reeditada por Lumen. La historia, narrada por el menor de los protagonistas, es simple. Los Mulvaney, matrimonio y cuatro hijos, son una familia que habita el valle de Chautauqua en el estado de Nueva York; tienen una empresa floreciente de reparación de tejados, son propietarios de una granja y de grandes autos. Pero sobre todo son buenos y se adoran. Hasta ahí la prehistoria.

El conflicto sobreviene en el día de San Valentín de 1976, cuando a Marianne Mulvaney, la única hija, le ocurre algo y aquella unidad familiar envidiada por el pueblo comienza a desintegrarse. Ese algo —el gusano en la manzana— queda claro desde el vamos, pero Oates se empeña en rizar el rizo de una información cantada y llenar páginas y páginas. Ese es el primer escollo de esta novela. El segundo tiene que ver con el estilo de Oates: enfático, intenso, repetitivo, como si sus personajes no terminaran de confiar en la capacidad del lector de entenderlos.

A pesar de eso, Oates es quien es y no está en discusión su capacidad de armar una historia absorbente y mantener en vilo la pregunta del “¿y ahora qué pasará?”. En Qué fue de los Mulvaney pasan muchas cosas, queda retratada una sociedad hipócrita y vengativa, quedan expuestas las vulnerabilidades de los fuertes y las fortalezas de la debilidad.

QUÉ FUE DE LOS MULVANEY, de Joyce Carol Oates. Lumen, 2020. Barcelona, 758 págs. Trad. de Carmen Camps Monfà.