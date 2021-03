Esther Perel y la infidelidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Porque este bestseller de la lista del diario The New York Times, escrito por una especialista mundial en terapia de pareja, pone sobre la mesa uno de los temas más abordados y a la vez más tabú (emocionalmente) en la sociedad actual: la infidelidad. Esther Perel (n. 1958, Bélgica) no intenta definirla como autora ni corregirla como terapeuta, sino entender los mecanismos que llevan a las parejas —oficiales o no, monógamas o no, infelices o felices— al desliz, el engaño y la traición. El libro aporta ejemplos puntuales, pero sobre todo echa una mirada amplia y nada maniquea sobre esa “contradicción andante” que es el ser humano. (Planeta)