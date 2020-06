Elvira Sastre, una escritora con demasiados fans

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días sin ti es la novela ganadora del último premio Narrativa Breve de la editorial Seix Barral. Su autora es la española Elvira Sastre, una de las poetas blogueras más célebres. La resolución estuvo cargada de polémica, lo que volvió a dejar en evidencia la grieta entre la clase intelectual, la hegemonía cultural, y el público en general. Para los primeros, la elección desprestigia el premio, por tratarse de una obra mala, o “de aficionado”, como se ha leído por ahí, y acusan a la editorial de basar su decisión en motivos de marketing, por tratarse Sastre de una escritora con muchos fans.

La novela de Sastre cuenta, en clave de novela rosa, sentimental, o “de romance” al decir del cubano Cabrera Infante, dos historias de desamor, en dos tiempos diferentes, la España de la Guerra Civil y la actual. La estructura, el tono, la caracterización de los personajes y hasta el léxico, están emparentados estrechamente con la tradición de novela rosa que tuvo en la asturiana Corín Tellado a su máxima exponente. Sentimentalismo, poca profundidad en los personajes, relato ágil y hacia adelante, lógicamente causal, donde todo, absolutamente todo gira en torno a cumplir el objetivo de consumar el amor romántico heterosexual, lo cual, de por sí, no invalida una obra literaria ni la vuelve peor o mejor que otras. Quizás el lugar que tienen los personajes mujeres, siempre en función de hombres, incompletas a menos que una pareja les dé sentido, y la forma en que se justifican algunos excesos de celos de los masculinos, sean detalles que rechinan, o al menos huelen a viejo.

Sin embargo, a pesar de las muchas falencias que pueda tener la novela, nada justifica la virulencia de los ataques que recibió. Si es por movidas de marketing, premios arreglados, escritura llana y colmada de lugares comunes, estructura básica, páginas de relleno, clisés y arquetipos, se debería atacar gran parte de la producción literaria actual, incluso nombres prestigiosos y legitimados por la crítica y la academia. En este caso, la hegemonía literaria, que sigue siendo blanca, patriarcal y de clase media alta, le tiró todo su peso a una mujer, joven, que no proviene de círculos legitimados, que escribe novela rosa y que encima, es leída por quienes no suelen leer otras cosas. Se dijo también que la editorial debería estar avergonzada por premiar y publicar una novela así. No es la primera ni será la última obra sin consenso, y en todo caso, la vergüenza, al menos en cuestiones literarias, debería ir por otro lado.

DÍAS SIN TI, de Elvira Sastre. Seix Barral, 2019. Buenos Aires, 264 págs.